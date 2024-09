Microsoft alega que regras da App Store ainda barram o Xbox Cloud Gaming

Em janeiro, a Apple passou a liberar serviços de streaming de jogos na App Store — ainda assim, a Microsoft ainda não lançou o Xbox Cloud Gaming na loja da Maçã, o qual continua disponível apenas via web no iOS/iPadOS.

O repórter Tom Warren, do The Verge, apresentou um relatório do documento [PDF] enviado pela Microsoft, no final de julho, à Autoridade de Concorrência e Mercados (Competition and Markets Authority, ou CMA), no qual a empresa alega que mesmo com as mudanças feitas em janeiro, as diretrizes propostas pela Apple ainda impedem que o Xbox Cloud Gaming seja disponibilizado nos dispositivos da Maçã. A empresa responsável pelo Xbox apontou dois pontos cruciais para esse impedimento:

Requisitos de compra da Apple;

Requisitos que impedem que aplicativos insiram links externos de compra.

A Microsoft afirma, em resumo, que as mudanças nas diretrizes não resultaram em nada, pois o seu objetivo ainda está impedido pela Apple.

Já a Apple no entanto, enviou um documento [PDF] respondendo diretamente ao CMA, no qual alegou que existem outros aplicativos com essa proposta e que a própria empresa contribui para o sucesso deles. Ela também destacou sua variedade de tecnologias, suporte para app/web e envolvimento com os desenvolvedores desde que as políticas da App Store foram alteradas.

Por enquanto, essa disputa não teve uma resolução, pois de um lado a Microsoft não estabeleceu tão claramente o que aparenta estar impedindo o lançamento do Xbox Cloud Gaming na App Store, como também, a própria Apple já vem sendo questionada por órgãos regulatórios a partir de outras empresas sobre diretrizes rigorosas de sua loja.