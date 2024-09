Moom 4 chega com recursos poderosos de gerenciamento de janelas no Mac

Em 2011, fizemos uma matéria apresentando o Moom, aplicativo que permite organizar minuciosamente cada janela do macOS. Recentemente, a Many Tricks anunciou a mais nova versão do aplicativo, com inúmeras novidades que prometem, mesmo com o lançamento do macOS Sequoia 15 (o qual terá novos gestos e atalhos para posicionar e redimensionar janelas de maneira mais prática), oferecer recursos que vão muito além do que a própria Apple oferece.

O Moom 4 continua com o sistema de paleta opcional que aparece ao passar o cursor do mouse em cima do botão verde na barra de título das janelas. Esse sistema é para que você possa ajustar rapidamente o formato das janelas a partir de um atalho oferecido pelo Moom. Porém, a grande novidade do Moom 4 é que, agora, esse recurso é totalmente personalizável de acordo com suas preferências — ou seja, você pode reposicionar cada botão para dentro da paleta, bem como criar seus próprios atalhos e layouts para essa mecânica.

Outra importante novidade é a grade de redimensionamento de janela, que ao “desenhar” clicando com mouse e segurando, você escolhe como e onde ficará sua janela, e pelo próprio aplicativo você pode definir os tamanhos que a grade de ajuste poderá utilizar para personalizar rapidamente as janelas.

A nova versão do aplicativo também introduz um recurso chamado “Hover“, o qual permite que você mova e redimensione janelas rapidamente com o cursor do mouse sem precisar passar pela paleta de atalhos, somente pressionando teclas programadas a seu gosto para ativar o atalho.

Além desse sistema de salvar os seus próprios layouts, o Moom 4 oferece uma mecânica de encadeamento de comandos do app que, uma vez configurada, faz as janelas se organizarem de forma sucessiva e centralizarem na janela que o usuário quer.

O grande chamariz do Moom 4 é o quão ajustável ele é. A ideia é que você crie o seu próprio jeito de gerenciar janelas, de forma prática e intuitiva, — e com isso poder salvar diferentes pré-definições de gerenciamento de janelas.

Há mais de dez anos no mercado, o Moom está sendo vendido na App Store por R$40. Ele também também pode ser baixado/adquirido pelo site da Many Tricks.

