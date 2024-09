Nova estação de carregamento da Zens empilha bases compatíveis com Qi2

A fabricante de acessórios Zens tem em seu catálogo acessórios bastante versáteis, sendo a mais recente delas o Quattro Charger Pro 4, uma estação de carregamento para vários dispositivos com um design bem interessante.

Isso porque há duas plataformas de carregamento retangulares empilhadas, cada uma com um par de superfícies de carregamento magnético para alimentar quatro dispositivos ao mesmo tempo.

Ele possui versões nas cores branca e preta, e também acompanha um adaptador de energia de 65W.

Com suporte ao padrão Qi2, cada um dos discos de carregamento magnético pode carregar um iPhone a até 15W de potência. As bases também podem ser usadas para AirPods e outros smartphones — mas não funcionam com o Apple Watch, porém.

Além disso, dada a orientação do carregador (totalmente na horizontal), o modo Em Espera (StandBy) não é suportado ao posicionar um iPhone sobre ele.

Com um preço de US$200, a pré-venda do Quattro Charger Pro 4 já está em andamento no site da Zens — com a entrega estimada para o fim de outubro.

