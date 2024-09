Pix por aproximação: Apple quer escapar de determinação do Banco Central

Desde junho, o Banco Central (BC) tem trabalhado para levar o famoso Pix às carteiras digitais de empresas como Samsung e Apple. De acordo com informações da Folha de S. Paulo, porém, essa iniciativa parece ter atingido um obstáculo importante.

De acordo com jornal, o BC determina que, para que essas companhias possam oferecer essa tecnologia em seus serviços, elas precisam, primeiro, se cadastrar como “iniciadoras de pagamento” perante a instituição. Esse regra, ainda segundo a ela, envolve uma adesão ao ecossistema do Open Finance e existe para “preservar a segurança e o sigilo do processo”.

As empresas que discordam dessa posição (incluindo a Apple) argumentam que apenas as instituições financeiras (como os bancos) devem ser as responsáveis por garantir o funcionamento do Pix por aproximação, uma vez que ele assemelha-se bastante aos cartões cadastrados no Apple Pay, por exemplo.

Algo que joga contra esse argumento é o fato de que, para que o Pix por aproximação possa funcionar, a carteira digital precisa ser vinculada à conta bancária do usuário, o que demanda não só a atenção das instituições financeiras, mas também da desenvolvedora do sistema operacional do telefone — no caso do iOS (iPhone), a Apple, é claro.

A Apple e a Samsung já estão negociando com BC para não precisarem se cadastrar como “iniciadoras de pagamento” para passar a suportar o Pix por aproximação em seus dispositivos. Não está certo quanto tempo isso poderá levar, mas mesmo que as duas empresas cedam, é possível que isso atrase a chegada do recurso às suas carteiras digitais, uma vez que o processo de registro pode levar meses.

Caso a Apple não tenha sucesso em sua empreitada e desista de integrar o recurso, ainda é possível que outras carteiras digitais ofereçam esse serviço no iOS no futuro, levando em conta que a Maçã abrirá o NFC dos iPhones com a chegada do iOS 18.1. Uma dessas empresas, como destacado pela reportagem, é a Dock, iniciadora de pagamento habilitada que já demonstrou interesse nessa possibilidade — embora reconheça que o processo para ser aprovada pela Apple para explorar essa funcionalidade não será fácil, é verdade.

O Google é a única Big Tech atualmente no Brasil a oferecer o Pix por aproximação na sua carteira digital (disponível para Android) — coisa que foi possível graças a uma parceira com as fintechs brasileiras C6 Bank e PicPay.

Perguntada pela Folha sobre a possibilidade de se cadastrar como “iniciadora de pagamento”, a Apple ainda não comentou o assunto.

Aguardemos os próximos desdobramentos, portanto.