App do Google agora permite enviar arquivos para o Gemini

O app do Google para iOS e iPadOS foi atualizado com uma boa notícia para usuários do Gemini, chatbot de inteligência artificial da empresa. Agora, é possível fazer upload de arquivos em conversas com a plataforma — algo que antes só estava disponível na versão web.

Requerendo uma assinatura Gemini Advanced para contas pessoais do Google, a nova opção pode ser acessada facilmente tocando no botão para adição de arquivos (+), localizado na barra inferior.

Após selecionado o botão, o usuário poderá optar por fazer upload de um arquivo armazenado localmente no aparelho, a partir da galeria ou de algo que esteja hospedado no Google Drive.

Segundo o Google, são suportados os seguintes formatos:

Arquivos de texto simples : TXT

: TXT Arquivos de documentos : DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP e HWPX

: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP e HWPX Documentos criados no Google Docs

Arquivos de dados tabulares : CSV e TSV

: CSV e TSV Arquivos de planilha : XLS e XLSX

: XLS e XLSX Planilhas criadas no Planilhas Google

É possível fazer upload de até 10 arquivos de uma vez (embora não seja possível adicionar arquivos e imagens no mesmo prompt), com um limite de 100MB para cada um deles.

O Gemini Advanced custa R$97 por mês para contas pessoais. No caso de contas empresariais, o novo recurso está disponível para os planos Gemini Enterprise (R$174/usuário), Gemini Business (R$116/usuário) ou licenças Gemini Education.

via 9to5Google