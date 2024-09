Apple Music ganha estações que funcionam com base no seu humor

O Apple Music está lançando cinco novas estações de rádio personalizadas com músicas aleatórias baseadas em seu humor, na seção “Crie a atmosfera perfeita” (“Find your mood”).

São elas: “Vibe positiva” (“Feel Good”), “Energia” (“Energy”), “Para relaxar” (“Relax”), “Foco” (“Focus”) e “Melancolia” (“Feeling Blue”).

Elas se juntam às outras duas liberadas em fevereiro deste ano, alusivas ao Dia de São Valentim (Valentine’s Day).

As estações podem ser acessadas pelos assinantes do serviço de streaming da Maçã tanto por meio dos links acima, quanto diretamente no aplicativo do Apple Music, na aba “Início” e na sessão “Crie a atmosfera perfeita”.

As músicas contidas por lá são atualizadas de forma automática, levando em conta os seus gostos musicais e também recomendações.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

