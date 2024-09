“Apple Watch X” poderá ter bordas menores e (improvável) tela plana

Um novo rumor controverso aponta que o próximo Apple Watch (presumivelmente “Series 10” ou “X”) poderá ter uma tela plana, a exemplo do Apple Watch Ultra. A informação partiu do leaker Majin Bu, o qual publicou ontem imagens do que seriam protetores de tela do futuro smartwatch evidenciando o suposto novo design para o display.

Publicidade

Além do (não tão) possível novo formato, as imagens também evidenciam uma mudança há muito tempo também especulada envolvendo o tamanho do relógio: enquanto o modelo de 41mm passaria a ter 42mm, o tamanho do de 45mm subiria para 46mm — um aumento exato de 1mm para ambos os relógios.

It looks like the new Apple Watch 10 will use a flat screen like the Apple Watch Ultra, plus the size is expected to increase by 1mm, bringing the 41mm to 42mm and the 45mm to 46mm pic.twitter.com/uLU7ANBH8W — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 3, 2024 Parece que o novo Apple Watch 10 usará uma tela plana como o Apple Watch Ultra. Além disso, o tamanho deve aumentar em 1mm, elevando os 41mm para 42mm e os 45mm para 46mm.

Mas aparentemente os rumores sobre formato da tela não são uma unanimidade nem mesmo para o próprio leaker, visto que cerca de uma hora depois ele fez uma publicação de texto detalhando informações recebidas de uma fonte, a qual teria afirmado que a tela do smartwatch permanecerá curva, como é desde o modelo original.

Além desse detalhe e do tamanho (que coincide com o que vem sendo especulado até aqui), a fonte de Majin Bu destacou outras possíveis mudanças para os modelos que deverão ser lançados no evento do dia 9/9:

Um design para os alto-falantes semelhante ao do Apple Watch Ultra (mas ainda dois alto-falantes);

Corpo menos espesso;

Substituição do aço inoxidável por titânio;

Atualização para a pulseira Milanese Loop (que também deverá ser em titânio);

Cor dourada mais clara;

Disponibilidade nas cores titânio dourado, preto, estelar e original;

Possibilidade de uma versão em cerâmica.

Questionado sobre a contradição em suas publicações, o leaker afirmou que a primeira (com o rumor sobre a tela plana) seria baseada em observações suas, enquanto a última seria um compilado de notícias que lhe foram passadas. De qualquer forma, ele disse para nunca se levar muito a sério os seus vazamentos.

Publicidade

Se não bastasse isso, Majin Bu publicou hoje um novo tweet basicamente negando sua informação anterior, afirmando que a tela permanecerá curva — e não plana, como a do Apple Watch Ultra. Ele também disse que as bordas da tela serão menores que as do Apple Watch Series 9.

The bezels of the new Apple Watch 10 will be further reduced compared to the Series 9.



The display will continue to be curved, It won't be flat like on the Apple Watch Ultra pic.twitter.com/TopSE4ZuDx — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 4, 2024 As molduras do novo Apple Watch 10 serão ainda mais reduzidas em comparação com o Series 9.

A tela continuará curva, não será plana como no Apple Watch Ultra.

Com tanto vai e vem, é preciso encarar todos esses rumores com uma boa dose de ceticismo — ainda mais levando em consideração que o leaker em questão tem dado certas “barrigadas” ultimamente. Essa contradição em relação ao formato da tela do futuro Apple Watch é só mais uma entre tantas outras.

Comprar Apple Watch Series 9 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.499,10

Preço parcelado: a partir de R$4.999,00 em até 12x

Material: alumínio ou aço inoxidável

Cores: rosa, meia-noite, estelar, prateado ou (PRODUCT)RED

Tamanhos: 41mm ou 45mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.