Bluetooth 6.0 é anunciado com tecnologia de localização mais precisa

O Bluetooth Special Interest Group (SIG), órgão que supervisiona o protocolo sem fio, anunciou recentemente o lançamento da especificação Bluetooth 6.0 com novos recursos e melhorias.

Entre as mudanças, está o chamado Bluetooth Channel Sounding para alcance bidirecional entre dispositivos BLE , uma maior confiabilidade e uma atualização que otimiza taxas de transferências. Por outro lado, o anúncio não mencionou suporte a áudio sem perdas — para os esperançosos que desejam ouvir áudio lossless em fones de ouvido sem fio.

Com relação ao Channel Sounding, o SIG diz que isso que trará uma “verdadeira percepção de distância” para futuros dispositivos e acessórios Bluetooth, de modo que essa tecnologia alcançará “precisão de nível centimétrico em distâncias consideráveis”, tornando mais fácil e rápido para os usuários localizarem itens perdidos.

A Apple poderá usar a tecnologia para melhorar o recurso de Busca Precisa (Precision Finding) do app Buscar (Find My). Ademais, isso abrirá caminho para a localização precisa em dispositivos que não são equipados com chip de banda ultralarga (ultra wideband, ou UWB) — como o Siri Remote da Apple TV e dispositivos lançados por outras empresas.

Não há, porém, uma previsão exata de quando os primeiros dispositivos com o Bluetooth 6.0 serão lançados. Considerando que a especificação foi disponibilizada para fabricantes, os primeiros dispositivos com suporte provavelmente levarão pelo menos um ano para chegar ao mercado.

