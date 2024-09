Como adicionar uma descrição em itens de um quadro do Freeform [iPhone, iPad e Mac]

A acessibilidade é um importante tópico para Apple — não é à toa que a empresa é muito elogiada por oferecer funções como o VoiceOver e o rastreamento dos olhos, que chegou a iPhones e iPads no final do ano, com o iOS/iPadOS 18.

Publicidade

Aproveitando esse bom histórico, a Maçã permite que você adicione uma descrição dos conteúdos visuais de item nos quadros do Freeform, aplicativo nativo disponível desde 2022.

Assim, os usuários que desfrutam de tecnologias assistivas como o VoiceOver podem ouvir o conteúdo visual descrito em voz alta. Veja como fazer! 🙂

Como adicionar uma descrição no Freeform pelo iPhone/iPad

No app para iPhones e iPads, selecione o quadro desejado. Depois, toque em cima do item que deseja descrever (como uma foto), escolha o botão representado por três pontinhos e vá até “Descrição”.

Depois de escrever o que quiser no quadro, toque no “X” para sair. Se quiser ouvir a descrição, basta ativar o VoiceOver e selecionar o item.

Como adicionar uma descrição no Freeform pelo Mac

Com o quadro aberto, clique como o botão direito do mouse em cima do item, vá até “Descrição” e comece a escrever. Para finalizar, selecione “OK”.

Boa dica, não acham? 😁