Como renomear um quadro do Freeform [iPhone, iPad e Mac]

Os quadros do Freeform permitem que você compartilhe as suas ideias para brainstormings e colaborações com outros usuários.

Para buscá-los mais facilmente na posteridade, você pode adicionar um nome aos quadros criados dentro desse aplicativo nativo da Apple. E é exatamente isso que mostraremos como fazer a seguir! 📱 💻

Como renomear um quadro do Freeform pelo iPhone/iPad

Você pode renomear um quadro enquanto estiver na visualização de todos os quadros ou dentro de um deles.

Para fazer isso na visualização geral, mantenha o dedo pressionado em cima daquele que quiser alterar o nome e vá até “Renomear”. Já para fazer isso dentro dele, toque no botão representado por três pontinhos (no canto superior) e em “Renomear”.

Como renomear um quadro do Freeform pelo Mac

Da mesma maneira que o iPhone e o iPad permitem, você também pode renomear um quadro na visualização geral deles ou já dentro de um.

Para fazer isso na visualização das miniaturas, clique com o botão direito do mouse em cima do quadro e escolha “Renomear”. Dentro do quadro, basta clicar em cima do título atual para alterá-lo.

Bem simples, concordam? 😊