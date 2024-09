daylist, lista do Spotify que se adapta às horas do dia, é lançada no Brasil

O Spotify anunciou hoje mais uma expansão da daylist, playlist inteligente que se adapta ao humor do usuário conforme o passar das horas e dos dias. Agora, ela está disponível em português do Brasil e mais 13 idiomas para usuários dos planos gratuito e Premium da plataforma.

De acordo com o serviço de streaming, a equipe da empresa trabalhou diretamente com especialistas locais em música e cultura para proporcionar o “espírito da daylist” em cada local. Isso significa que os usuários agora poderão ver títulos exclusivos da playlist em seus idiomas nativos.

Para acessar a daylist, que conta com um rótulo para informar quando será a próxima atualização, basta digitar o termo na busca do aplicativo ou acessar spotify.com/daylist pelo navegador. Ela também ficará disponível na seção “Feito para você” (que também pode ser acessada a partir da busca).

A daylist, vale recordar, faz uso dos fortes algoritmos de recomendação do Spotify para aprender seu comportamento diário e sugerir músicas parecidas com as que você costuma ouvir naquele momento específico do dia — ou apenas nos fins de semana, por exemplo.

Como uma expressão da individualidade dos usuários, ela conta com opções distintas de compartilhamento, as quais incluem fundos diferenciados a depender do horário do dia, capturas de tela personalizadas e cards projetados especialmente para Stories nas redes sociais.

