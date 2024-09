Estreia do dia no Apple TV+: quarta temporada de “Slow Horses”

Uma das séries mais premiadas do Apple TV+, o suspense “Slow Horses” finalmente ganhou hoje sua quarta temporada! Assinantes do serviço de streaming da Maçã já podem conferir o primeiro episódio da nova parte da produção, que é estrelada por Gary Oldman.

Dirigida por Adam Randall, a nova temporada terá um total de seis episódios, os quais serão liberados semanalmente, às quartas-feiras, até 9 de outubro. A continuação da trama começará com uma explosão que detona segredos pessoais e ameaça as fundações já instáveis do departamento liderado por Lamb (Goldman).

Relembre o trailer da quarta temporada:

Caso você nunca tenha assistido a “Slow Horses”, a série acompanha uma equipe de agentes da inteligência britânica, os quais servem em um departamento do MI5 conhecido como Slough House. Lamb é o brilhante (mas rabugento) líder dos espiões, que são alocados nessa equipe devido a erros que acabaram com suas carreiras.

Além de Goldman, compõem o elenco da quarta temporada Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e Jonathan Pryce. Entre as novas adições, estão Hugo Weaving (“O Senhor dos Anéis”), Joanna Scanlan (“Notas sobre um Escândalo”), Ruth Bradley (“Guilt”), Tom Brooke (“Império da Luz”) e James Callis (“Battlestar Galactica”).

A série é adaptada por Will Smith (não confunda com a estrela de “Um Maluco no Pedaço”), o qual também é produtor executivo ao lado de Jamie Laurenson, Jane Robertson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Julian Stevens e Graham Yost.

As três primeiras partes completas de “Slow Horses”, bem como o primeiro episódio da quarta, já estão disponíveis no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

