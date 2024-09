Fones Beats Studio Buds + ganham sua primeira atualização de firmware

A Apple disponibilizou hoje o primeiro update de firmware dos fones de ouvido sem fio Beats Studio Buds +, os quais foram lançados em maio do ano passado. Como de costume, a companhia não informa o que a atualização inclui em termos de mudanças, mas certamente foram feitas correções de bugs e melhorias gerais.

Assim como os AirPods, não existe um método manual de atualizar o firmware dos fones Beats — isso ocorrerá em segundo plano enquanto eles estiverem conectados ao iPhone/iPad ou a um dispositivo Android.

Para verificar a versão do firmware instalada nos seus Beats Studio Buds +, basta acessar as configuração de Bluetooth nos Ajustes do seu iPhone/iPad, tocar no ícone de informação em frente ao nome dos fones e verificar a “Versão”. No Android, é preciso acessar o app Beats.

