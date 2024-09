GoPro anuncia HERO13 Black com lentes modulares e nova HERO

A GoPro anunciou hoje duas novas câmeras de ação em seu portfólio de produtos: a HERO13 Black e uma nova HERO.

As novidades mais significativas ficaram reservadas para a HERO13 Black, mas a HERO também traz vários benefícios que deverão agradar os usuários desse tipo de produto. Vamos conhecer alguns dos recursos novos delas?! 📸

HERO13 Black

Entre as novidades da HERO13 Black, temos uma nova bateria com capacidade 10% superior à sua antecessora e uma eficiência energética maior.

Também há uma opção de disparo contínuo 13x mais lento — com uma captura de até 400 quadros por segundo em vídeo de 720p com qualidade HD, além de vídeos de 5,3K a 120qps e 900p a 360qps.

Ela também oferece uma velocidade de transferência de conteúdos até 40% mais rápida, graças ao Wi-Fi 6, e suporte a vídeos em HDR HLG de nível profissional.

Mas talvez a maior novidade da HERO13 Black esteja relacionada às suas novas lentes da série HB, que podem elevar o nível criativo dos usuários com a câmera.

São, ao todo, quatro lentes disponibilizadas:

Lente ultra-angular : para capturar mais em cada disparo com um campo de visão de 177° e uma proporção de imagem 1:1, oferecendo um maior campo de visão;

: para capturar mais em cada disparo com um campo de visão de 177° e uma proporção de imagem 1:1, oferecendo um maior campo de visão; Lente macro : conta com um anel de foco variável com ajuste manual a uma distância de foco de até 11cm;

: conta com um anel de foco variável com ajuste manual a uma distância de foco de até 11cm; Lente anamórfica : para capturas usando a ultra-angular com uma distorção menor que as perspectivas tradicionais de ângulo amplo;

: para capturas usando a ultra-angular com uma distorção menor que as perspectivas tradicionais de ângulo amplo; Kit com quatro filtros de densidade neutra: para criar um desfoque de movimento cinematográfico em suas fotos com os filtros de densidade neutra (ND) da HB-Series em ND4/ND8/ND16/ND32.

O módulo de lente ultra-angular custa R$900; os módulos de lente macro ou anamórfica sai a R$1.150 cada; e o kit com quatro filtros de densidade neutra custa, por sua vez, R$600. Todos são vendidos separadamente da câmera.

Já a GoPro HERO13 Black tem preço sugerido de R$3.400. Há também a HERO13 Black Creator Edition, que custa R$5.200 e inclui um bastão avançado, um módulo de mídia e um módulo de iluminação.

Ela já está em pré-venda na Amazon (custando um pouco mais caro que o valor sugerido, diga-se) e tem lançamento previsto para 10 de setembro. Além da câmera e das lentes, há novos acessórios magnéticos e suportes com travas automáticas.

HERO

Segundo a GoPro, a nova HERO é a menor e mais leve câmera 4K do mercado, trazendo um design com apenas 86 gramas, aguentando mergulhos com até 5 metros de profundidade, uma tela sensível ao toque e controle com um único botão.

A lente da HERO é capaz de gravar vídeos em Ultra HD 4K e HD 1080p, fotos com 12 megapixels ou vídeos em câmera lenta a 2,7K e 60qps.

Completam o pacote a estabilização de vídeo HyperSmooth com o aplicativo Quik, que estabiliza automaticamente as partes tremidas das fotos e dos vídeos, e uma bateria capaz de gravar continuamente por até 100 minutos na configuração de vídeo mais alta, com uma única carga.

A nova HERO estará disponível no Brasil por R$1.800, com a sua pré-venda ocorrendo em breve.

