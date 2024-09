Powerbeats Pro 2 chegarão em 2025; prévia mostra novo design

De “surpresa”, a Beats lançou um teaser dos Powerbeats Pro 2 — os quais serão revelados oficialmente em algum momento de 2025. Lançados em 2019, esses fones de ouvido sem fio possuem ganchos que envolvem-se ao redor da orelha, uma preferência de muitos praticantes de atividades físicas.

Publicidade

Com participação do jogador de tênis Shohei Ohtani, o teaser mostra o design renovado do ajuste intra-auricular. Além disso, o próprio corpo do fone de ouvido deverá ser bem mais fino.

A subsidiária da Apple não divulgou praticamente nenhuma informação sobre as especificações técnicas dos novos fones, mas considerando que o padrão de qualidade de som melhorou consideravelmente desde 2019, então certamente podemos esperar algumas atualizações nessa frente.

Como notado pelo The Verge, o lançamento desse teaser às vésperas do evento especial da Apple é curioso, uma vez que a companhia deverá anunciar novos AirPods. Essa, portanto, pode ser uma forma de a Beats indicar para seus consumidores que há novidades a caminho.

Comprar Powerbeats Pro de Apple Preço à vista: R$2.429,10

Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.