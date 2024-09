★ Review: MAG Easy Charger 360º, da VX Case

Estações de carregamento sem fio com espaços para mais de um aparelho são uma verdadeira mão na roda. Além de eliminarem incontáveis cabos, elas tornam o seu ambiente de trabalho bem mais organizado, uma vez que agrupam todos os seus dispositivos em um único espaço.

Hoje, falarei um pouco sobre o MAG Easy Charger 360º, um acessório desse tipo comercializado pela VX Case e que eu tenho testado há alguns dias. Com suportes para um iPhone, um Apple Watch e um par de AirPods, ele ainda tem a vantagem de ser extremamente compacto — cortesia do seu design articulado.

Primeiras impressões e design

Vendido por R$749 (no momento da publicação deste artigo, ela está saindo por um valor promocional de R$699), o MAG Easy Charger 360º tem um corpo de metal (liga de zinco) que passa uma sensação de robustez, sendo relativamente pesado (213 gramas) — o que é ótimo, já que isso significa que ele não vai tombar com facilidade. Pelo menos por enquanto, o acessório só está disponível na cor cinza escuro.

O corpo do MAG Easy Charger 360º é dividido em três níveis, todos interligados por dobradiças firmes, que não se movem por acidente. Na base do acessório, temos um espaço para um par de AirPods, enquanto na porção intermediária, existe um carregador para o Apple Watch (o qual também se recolhe para permitir que a estação se dobre completamente). Há também, é claro, um espaço “flutuante” para o iPhone, o qual conta com um conjunto de ímãs compatíveis com a tecnologia MagSafe, da Apple.

Os espaços para o iPhone e os AirPods, bem como a parte da baixo da base, contam com um acabamento emborrachado que garante a estabilidade do conjunto mesmo quando você gira o MAG Easy Charger 360º no seu próprio eixo — sim, isso é possível; inclusive, é daí que vem o “360º” no seu nome. Essa capacidade é um dos grandes chamarizes do produto e é bastante útil quando você está lidando com um espaço limitado ou quer manter o cabo de energia sempre escondido na parte de trás de um móvel, por exemplo, mas deseja que o seu iPhone fique voltado para você.

Um detalhe interessante é que o acessório não fica girando no seu próprio eixo livremente — algo que com certeza seria muito chato, principalmente ao esbarrar a mão por acidente na estação. Em vez disso, a base funciona de forma parecida com um botão giratório de máquina de lavar, que conta com “níveis” para fazê-la parar na posição desejada. Você até consegue ouvir um clique toda que vez troca o acessório de posição — de certa forma, isso também lembra o funcionamento da Digital Crown em Apple Watches mais recentes.

Performance e conectividade

O espaço para os AirPods é capaz de oferecer uma potência de até 3W, enquanto o carregador MagSafe, dedicado ao iPhone, pode entregar uma potência de até 15W (o máximo que essa tecnologia pode oferecer). O carregador para Apple Watch, por outro lado, é capaz de fornecer até 2,5W — ou seja, nada de recarga rápida caso você tenha os Apple Watches Series 7, 8 ou 9, além do Ultra e do Ultra 2.

Se há algo que eu acho importante destacar sobre o MAG Easy Charger 360º é que ele não apenas “emula” a tecnologia MagSafe, como estações de carregamento e outros acessórios compatíveis com o padrão Qi2, sendo completamente compatível com a tecnologia da Apple. Além da potência máxima de 15W, isso também “destrava” todas as animações relacionadas ao MagSafe no iOS, bem como outras integrações.

Na parte frontal da base, há ainda um LED . que acende na cor azul quando algum dispositivo está sendo recarregado e na cor vermelha quando o carregador está em standby, além de desligar automaticamente quando o dispositivo chega a 100%. Ela também serve para alertar caso um aparelho tenha sido posicionado de maneira incorreta — algo que é indicado por uma luz piscante nas cores azul e vermelha, de forma alternada.

A caixa do MAG Easy Charger 360º acompanha dois acessórios: um cabo USB-C para USB-C de 1m de comprimento e um adaptador de parede com bons 30W (toma essa, Apple!), que vem no padrão brasileiro/europeu.

Veredito

O MAG Easy Charger 360º é uma opção sólida que deve sim ser considerada caso você esteja à procura de uma estação de carregamento capaz de alimentar múltiplos aparelhos e que possa ser transportada para lá e para cá com bastante facilidade. Seu design articulado é uma sacada e tanto, já que permite transportar o acessório até nos menores compartimentos de uma mala (ou calça, caso você prefira).

Ela não é o acessório mais premium do mercado, mas sua construção de metal faz o seu trabalho na hora de distingui-lo de outras opções mais simples. Apesar do seu peso (que, como disse, ajuda a torná-lo mais estável e robusto), ele pode ser transportado sem muitos problemas.

Talvez eu esteja pedido demais para um acessório dessas dimensões e características, mas seria legal poder tirar o iPhone do MAG Easy Charger 360º sem ter que apoiar minha mão na base do produto; do contrário, a estação vem junto com o aparelho. Por outro lado, isso também atesta a qualidade dos ímãs do MagSafe, que realmente são bem fortes.

Outra sugestão minha tem a ver com cabo USB-C para USB-C incluso na caixa, o qual poderia contar com um revestimento em nylon de modo a aumentar a sua resistência. Ele também poderia ser um pouquinho maior, uma vez que 1m pode não ser o suficiente caso o seu móvel seja alto demais ou fique um pouco longe da tomada.

Apesar desses contras, o MAG Easy Charger 360º é um baita pacote, especialmente levando em conta o seu valor — o qual, apesar de não ser exatamente barato, ainda é menor que os de concorrentes feitos por marcas como mophie e Belkin.

E aí, curtiram? 😉 Interessados no acessório podem adquiri-lo nessa página.

