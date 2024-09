SwitchBot anuncia cartão compatível com a rede Buscar, umidificador inteligente e mais

Rastreadores como o AirTag são bastante úteis para localizar itens que são perdidos com frequência pelos seus donos, como molhos de chaves, mochilas, malas e até… veículos. Contudo, a solução da Maçã não é pequena o suficiente para caber em compartimentos menores, como carteiras — pelo menos não sem adicionar volume.

Felizmente, existem outros produtos no mercado que entregam funções parecidas ao mesmo tempo em que ocupam bem menos espaço. Um desses dispositivos é o Wallet Finder Card, rastreador com o formato de um cartão de crédito lançado recentemente pela SwitchBot e que tem uma espessura de apenas 2,5mm (contra 8mm do AirTag).

Vendido no site da marca pelo mesmo preço que o AirTag (US$25) o rastreador é compatível com a rede Buscar (Find My) e, embora tenha um foco inegável em carteiras, pode ser usado em conjunto a uma variedade de itens. Como é possível notar nas imagens, o acessório conta com uma furação no seu canto superior esquerdo a qual permite usá-lo como um chaveiro — e sem precisar de um acessório extra, diga-se.

Com uma bateria de 540mAh que pode durar até 3 anos, o Wallet Finder Card tem um alto-falante capaz de emitir um som de 78db, o que facilita a busca por um item perdido. E não para por aí: ele conta também com um botão na sua superfície que, ao ser pressionado, emite um som no seu iPhone caso você tenha perdido o seu telefone.

O rastreador da SwitchBot também é mais durável que outros dispositivos semelhantes disponíveis mercado. Embora sua bateria não seja substituível, ele continua útil mesmo após o fim da sua carga graças à sua compatibilidade com a tecnologia NFC , a qual permite usá-lo como uma chave para as fechaduras inteligentes da marca (como o Keypad ou o Keypad Touch) ou como um item para ativar automações na sua residência.

Contando com a certificação IP67 contra água e poeira, o Wallet Finder Card também pode ser usado em com o app oficial da SwitchBot, que trata de enviar um alerta para você caso a bateria do acessório esteja chegando ao seu fim. Disponível para iOS e Android, é por ele que você consegue localizar seu telefone ao pressionar o botão do rastreador, configurar o NFC e configurar automações.

Disponível também em pacotes de 2 (US$48) e 4 rastreadores (US$90), o Wallet Finder Card pode ser adquirido nessa página.

Evaporative Humidifier (Auto-refill)

Outro lançamento da SwitchBot é o Evaporative Humidifier (Auto-refill), um umidificador compatível com o protocolo Matter (quando combinado com o SwitchBot Hub 2) e, consequentemente, com o HomeKit, da Apple. Desta forma, é possível controlá-lo pelo app Casa (Home) ou pela Siri.

Um dos grandes diferenciais desse dispositivo é que ele utiliza evaporação fria como uma forma de imitar a umidade natural, o que evita a geração de poeira fina e outros resíduos. Ele também é bastante silencioso, operando a apenas 18db, e pode umidificar em 360 graus.

Outro chamariz do Evaporative Humidifier é o seu refil automático, o que garante até 22,5 horas de umidificação ininterrupta. Para isso, é preciso combinar o dispositivo com o S10, aspirador de pó automatizado da marca. De acordo com a SwitchBot, o aspirador consegue buscar água e levá-la automaticamente para o Evaporative Humidifier, enchendo seu reservatório de 4,5 litros.

Com uma capacidade de saída de 750mL/h e 7 tipos diferentes de proteção antibacteriana, o Evaporative Humidifier pode ser configurado para começar a funcionar sempre que o nível de umidade do ambiente atingir certo nível, garantido uma qualidade do ar satisfatória o tempo todo. Ele também pode funcionar em conjunto com outros produtos da SwitchBot.

Com um design compacto, o umidificar pode ser simplesmente colocado no chão ou em cima de uma mesa, além de contar com rodinhas para facilitar o transporte. Ele está disponível apenas na cor branca.

O SwitchBot Evaporative Humidifier pode ser adquirido no site da fabricante por US$240. Há também um combo que inclui o umidificador e o aspirador de pó S10, o qual sai por US$1.420.

Meter Pro

Por fim, temos o Meter Pro, uma espécie de “termômetro de ambiente” que ajuda você a monitorar vários aspectos do clima dentro da sua casa.

É possível, por exemplo, verificar a temperatura ambiente, o nível de umidade e até o “nível de conforto”. O dispositivo checa a temperatura ambiente a cada 4 segundos com uma margem de erro de ±0,2°C e a umidade com uma precisão de ±2%RH.

Caso você combine o aparelho com um Outdoor Meter, também da SwitchBot, é possível também usá-lo para conferir a situação do clima fora de casa sem nem mesmo pisar na rua. Ele também mostra uma previsão do tempo para até as próximas 12 horas, o que bastante útil para você planejar o seu dia.

Há também uma outra versão do dispositivo chamada Meter Pro (CO2 Monitor), que, como o seu próprio nome indica, consegue medir os níveis de dióxido de carbono do ambiente com precisão graças a uma tecnologia chamada infravermelho não dispersivo (NDIR, na sigla em inglês). O Meter Pro (CO2 Monitor) emite alertas visuais, sonoros e digitais caso os níveis de CO₂ no ambiente cresçam abruptamente.

O Meter Pro usa duas pilhas AA para funcionar por até um ano, enquanto o Meter Pro (CO2) vem com uma bateria recarregável, embora também possa ser alimentado o tempo todo com a ajuda de um cabo USB-C.

Os dados coletados pelo primeiro ficam armazenados na nuvem por até 68 dias localmente, enquanto o segundo pode salvá-los por até 40 dias. Caso o usuário combine um dos dois com um SwitchBot Hub, a empresa dá até dois anos de armazenamento grátis na nuvem.

Os modelos estarão disponíveis por US$30 e US$70 no site da SwitchBot, ainda neste mês.

