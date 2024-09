Trabalhadores sindicalizados da Apple Penn Square fazem protesto

Em 2022, funcionários de uma loja da Apple em Maryland se reuniram e decidiram ser representados pela Apple Coalition of Organized Retail Employees (Coalizão de Empregados do Varejo Organizados da Apple, em tradução livre). Com isso, eles passaram a fazer parte da International Association of Machinists and Aerospace Workers (Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais), dando início a uma onda de iniciativas do tipo pelos Estados Unidos.

Uma das lojas que aderiram a essa “tendência” foi a Apple Penn Square (Oklahoma City, Oklahoma), que havia sido a segunda loja da empresa a se sindicalizar e agora voltou a ganhar destaque após seus funcionários organizarem um protesto do lado de fora do shopping onde a loja se encontra.

COLF joined workers of Apple and Union Members of Communications Workers of America (CWA) for an informational picket against Apple. Thank you to everyone who attended and showed their support!! pic.twitter.com/EGKijxhcfS — Central OK Labor Federation (@OKCOLF) September 3, 2024 A COLF se juntou aos trabalhadores da Apple e aos membros do sindicato Communications Workers of America (CWA) para um piquete informativo contra a Apple. Obrigado a todos que compareceram e mostraram seu apoio!!

De acordo com o The Oklahoman, o objetivo do protesto era a conscientização a respeito das condições de trabalho insatisfatórias pelas quais os funcionários têm enfrentado. Quem organizou esse piquete foi o Communication Workers of America (CWA) Local 6016.

Essa manifestação ocorreu um dia antes da negociação do contrato, que estava marcada para acontecer entre os dias 4 e 6 de setembro. Uma vez que essas reivindicações sejam de fato reconhecidas, os funcionários da Apple Penn Square se tornarão o segundo grupo a ser coberto por um contrato negociado coletivamente, sendo o primeiro o da Apple Towson citado anteriormente.

As reclamações apontadas no protesto não parecem ter mudado. Funcionários alegam que a empresa apresenta agendamentos rigorosos que dificultam o equilíbrio dos funcionários em manter suas vidas pessoal e profissional, pois aqueles que têm filhos ou que têm dois empregos acabam sendo fortemente prejudicadas por conta disso.

Outro detalhe apontado é o quão inflexível a empresa se mostra em relação a funcionários estrangeiros, que não possuem tanta prática com o inglês estadunidense.

Essa é uma batalha sindical que está sendo travada desde outubro de 2022, quando os trabalhadores alegaram que a Apple demonstrava práticas antissindicais e táticas de “enrolação” através de barganhas. Por enquanto, esse problema ainda não parece estar se encaminhando para uma resolução, mas a CWA garante que permanecerá representando os trabalhadores da Apple Store até que algo seja decidido e que agrade ambas as partes.

