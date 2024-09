WhatsApp começa a abandonar seu antigo aplicativo para macOS

Aos que costumam usar o WhatsApp no macOS, é bom se preparar para mudanças que estão ocorrendo na versão do aplicativo para o sistema operacional.

O mensageiro da Meta está anunciando a transição para a versão mais recente do app, que inclusive roda no mesmo binário da versão para iPhones e está otimizada para computadores equipados com Apple Silicon. As informações são do WABetaInfo.

Esse aplicativo, vale observar, foi lançado em agosto de 2023. Poucos meses depois, ele também foi disponibilizado por meio da Mac App Store.

Com isso, o aplicativo mais antigo, baseado no framework Electron, está sendo depreciado em favorecimento da versão mais moderna. Mais especificamente, ele parará de funcionar daqui a 54 dias, como é possível notar no alerta da imagem acima — ou seja, no dia 2 de novembro.

Dessa forma, os usuários podem esperar uma experiência do WhatsApp no seu computador mais otimizada e com um melhor desempenho, de forma a aproveitar todos os recursos mais recentes do macOS.

Mesmo com o anúncio desse processo de transição, o aplicativo antigo ainda poderá ser usado por algum tempo antes que a mudança entre em vigor para todos.

Como curiosidade, o mensageiro foi atualizado recentemente na Mac App Store, onde pode ser baixado de forma gratuita.