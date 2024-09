YouTube anuncia recursos de controle parental focados em adolescentes

O YouTube anunciou a chegada de uma série de recursos parentais focados em adolescentes, os quais serão liberados globalmente ainda nesta semana. A ideia da empresa é dar aos pais e responsáveis a oportunidade de supervisionar a atividade de seus filhos na plataforma e, aos jovens, a chance de receber a ajuda e o conselho de adultos a respeito da sua vida virtual.

A partir de agora, pais poderão conectar as suas contas do YouTube às de seus filhos — por meio de um código QR ou de um grupo familiar do Google — para receber relatórios e notificações compartilhadas. Essas novidades também poderão ser conferidas no novo hub Family Center (algo como Central Familiar), o qual contará com dados relacionados aos uploads do jovens, suas inscrições e comentários.

Tanto o jovem quanto seus responsáveis receberão emails sempre que um vídeo tradicional ou Short for publicado (seja ele público, privado ou não listado), bem como uma transmissão ao vivo for iniciada por ele. Os pais também serão notificados caso os seus filhos acabem decidindo mudar a visibilidade de vídeo.

Ao TechCrunch, a plataforma confirmou que o ato de conectar as contas não influenciará o conteúdo que é sugerido aos jovens. Os responsáveis também não serão capazes de informar à plataforma a idade real dos seus filhos, mesmo que eles tenham mentido na hora de criar suas contas.

Até então, o YouTube só contava com recursos do tipo para crianças de até 12 anos de idade a partir do YouTube Kids, embora já impedisse alguns tipos de conteúdos de aparecerem para pré-adolescentes de até 13 anos. Usuários mais velhos do que isso tinham acesso completo à plataforma.

