Anker revela novos carregadores com Qi2, fones sem fio e speakers versáteis

Na IFA 2024, em Berlim (Alemanha), a Anker revelou hoje sua nova linha de carregadores MagGo, o que inclui estações de carregamento e powerbanks compatíveis com Qi2 — bem como, portanto, com o padrão MagSafe da Apple.

A fabricante também anunciou novos fones de ouvido over-ear e intra-auriculares, além de caixas de som portáteis, os quais veremos mais à frente.

Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1)

Começando com a estação de carregamento sem fio dobrável Anker MagGo 3-em-1, a qual custa US$90. Trata-se de uma estação de carregamento multidispositivo que pode ser dobrada. O design 3-em-1 possibilita que você recarregue uma variedade de dispositivos móveis, incluindo seu telefone, seu smartwatch e seus fones de ouvido sem fio ao mesmo tempo.

Anker MagGo Power Banks

Há também os novos powerbanks MagGo. A Anker não é estranha aos carregadores portáteis, mas há dois modelos muito bem construídos — um deles sendo o mais fino de todos, enquanto o outro é mais robusto e possui uma potência máxima de saída de 35W, bem como um adaptador para o Apple Watch e um cabo USB-C integrado.

Ambos oferecem uma bateria de 10.000mAh. O modelo slim, disponível em cinco cores, custa US$70, enquanto o segundo é vendido por US$80.

Soundcore Space One Pro

Em termos de headphones, comecemos com o Soundcore Space One Pro, os fones de ouvido com cancelamento de ruído mais avançados da subsidiária da Anker. Ele apresenta um design dobrável exclusivo que reduz seu tamanho pela metade, graças à sua nova estrutura FlexiCurve.

O Space One Pro apresenta um sistema de cancelamento ativo de ruído (ANC) de quatro estágios, o qual inclui seis microfones, design de câmara expandida, algoritmo ANC 3.0 adaptável e drivers de alta sensibilidade equipados com materiais compostos para melhorar ainda mais as capacidades de processamento de ruído.

Os usuários poderão aproveitar até 40 horas de duração da bateria com o ANC ligado e 60 horas com o ANC desligado. Ele também suporta carregamento rápido USB-C, proporcionando 8 horas extras de reprodução com apenas 5 minutos de carga.

O novo Space One Pro vem em duas cores (Jet Black e Cream White) e estará disponível por US$200 — sendo que, até 26 de setembro, a case de viagem será incluída gratuitamente; após esse prazo, ela será vendida separadamente por US$35.

Soundcore AeroFit 2

O AeroFit 2 é um fone de ouvido aberto com um design visivelmente mais fino do que o modelo original. Seus recursos são projetados para melhorar a dinâmica, ​​com tecnologia de condução de ar com um ajuste sem pressão. Para ajudar no conforto, ele vem com ganchos de ouvido giratórios de 4 níveis — então deve caber em qualquer ouvido. O AeroFit 2 também oferece ótimo som graças aos seus drivers de 20×11,5mm e à arquitetura acústica BassTurbo.

O que é interessante é o estojo de carregamento sem fio que vem com ele, o qual pode fornecer até 42 horas de bateria aos fones — que já oferecem 10 horas de reprodução. Ele também tem carregamento rápido, o que dá aos usuários 4 horas para uma carga de 5 minutos. Ao contrário do Space One Pro, o Aerofit 2 não será lançado até 21 de outubro, e o preço ainda não foi divulgado — é possível acompanhar as atualizações nessa página.

Soundcore Select 4 Go

Com relação aos speakers, o Select 4 Go tem uma saída de áudio de 5W, o que o ajuda a fornecer graves profundos e som alto para seu tamanho. Além disso, o alto-falante suporta emparelhamento True Wireless Stereo (TWS), permitindo que você conecte duas unidades para aumentar seu palco sonoro pessoal.

O Select 4 Go foi projetado para uso externo, por isso tem resistência à água e à poeira (classificação IP67). Ele tem uma alça para pendurar na mochila e possui cinco opções de cores.

A Anker afirma que o Select 4 Go oferece até 20 horas de reprodução contínua com uma única carga. Ele estará disponível por US$25, a partir do fim de setembro.

Soundcore Rave 3

Já o alto-falante Rave 3 é uma opção mais avançada, o qual inclui remoção de vocais com inteligência artificial para uso em karaokê, bem como um intensificador de vocais e vários efeitos de reverberação para melhorar a qualidade do seu canto.

O alto-falante vem com dois microfones sem fio e uma entrada de microfone/guitarra. Ele também tem uma classificação IPX4, sendo apenas à prova de respingos, além de suporte ao PartyCast 2.0 para conectar mais de 100 alto-falantes e pareamento TWS para som estéreo. A bateria, neste caso, possui uma autonomia de 12 horas.

O Soundcore Rave 3 estará disponível em novembro deste ano, por US$400.

