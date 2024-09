Após petição de usuários, Apple lançará rede Buscar na Coreia do Sul

A Apple anunciou hoje que a rede Buscar (Find My) finalmente chegará à Coreia do Sul. Prevista para o ano que vem, a novidade permitirá que os sul-coreanos usem o aplicativo integrado aos aparelhos da Maçã para encontrar dispositivos ou itens perdidos, bem como acompanhar a localização de amigos e familiares.

Como destacou o MacRumors, a introdução da rede Buscar no país chegará após ter sido lançada uma petição no site da Assembleia Nacional da Coreia solicitando o recurso por lá. Ao todo, foram mais de 9 mil assinaturas coletadas de usuários do país, que até agora não contam com um meio oficial para encontrar seus dispositivos perdidos.

Apesar de a Apple alegar inicialmente ser incapaz de exportar dados de mapas de alta precisão para fora do país devido às leis locais, o tema avançou positivamente na Comissão de Comunicações da Coreia (Korean Communications Comission, ou KCC), com o apoio explícito do presidente do órgão, Kim Tae-gyu.

As negociações contínuas com a Apple resultaram no anúncio da implementação da rede Buscar, que será positivo não apenas para os sul-coreanos, como também para residentes de outros países que compraram iPhones fabricados no país, os quais não suportam o recurso nem mesmo distantes geograficamente.

A Apple não especificou um dia exato para o lançamento da rede Buscar na Coreia do Sul, se limitando a afirmar que isso acontecerá “na primavera do ano que vem”, período que compreende aos meses de março a maio no país asiático.