App Reeder é repaginado e passa a englobar diferentes tipos de conteúdos

O Reeder está lançando uma nova versão de seu aplicativo, mas engana-se quem pensa que ele traz apenas uma ou outra coisinha nova. Trata-se de uma perspectiva totalmente diferente para esse app, que já está no mercado há 15 anos!

A ideia é que o novo Reeder sirva não só para você acompanhar os feeds de diferentes sites da internet, mas também para explorar diferentes formatos desses conteúdos. Isso engloba vídeos do YouTube, podcasts, postagens feitas em redes sociais como Mastodon e Bluesky, entre outros.

Outra ideia diferente apresentada nessa nova versão do Reeder é de que agora não há mais uma contagem de artigos lidos ou não lidos.

Em seu lugar, há uma linha do tempo unificada, de maneira com que ele agora possa apenas marcar onde você está nela. Infelizmente, porém, os usuários não conseguirão organizar manualmente as suas assinaturas.

Uma importante mudança no funcionamento do Reeder é que ele não possui uma integração com serviços de sincronização RSS (como o famoso Feedly), fazendo isso exclusivamente pelo iCloud da Apple.

Por ser um conceito totalmente diferente de leitor RSS, o desenvolvedor Silvio Rizzi resolveu manter a versão antiga do Reeder em desenvolvimento, para quem não se sentir tão à vontade com tanta mudança. Agora batizada de Reeder Classic, ela segue disponível para compra na App Store, por R$25.

O novo Reeder já pode ser baixado na App Store de forma gratuita e é compatível com iPhones, iPads e Macs. Ele requer o iOS/iPadOS 17 ou o macOS Sonoma 14 e posteriores. Para desbloquear recursos extras, a versão Reeder+ está disponível por R$5/mês ou R$50/ano.

via 9to5Mac