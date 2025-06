Aqara anuncia produtos de casa inteligente focados em segurança, energia e IA

A Aqara anunciou hoje na IFA 2024, em Berlim (Alemanha), os seus mais novos produtos voltados à casa inteligente. Há produtos focados em segurança, eficiência energética, interoperabilidade e até mesmo em inteligência artificial — tecnologia cada vez mais presente também nesse setor.

Começando pelos produtos focados em segurança, a Aqara anunciou a Camera Hub G5 Pro, a primeira câmera de vigilância da empresa projetada para uso exterior. Compatível com HomeKit, ela conta com versões em PoE e Wi-Fi, sendo equipada com visão noturna True Color e IA para reconhecer rostos, veículos, animais de estimação, etc.

O Garage Door Controller T2 Kit, por sua vez, permite controlar até duas portas de garagem, funcionando como um ponto de acesso que pode ser controlado e acessado com a ajuda de um sensor sem fio que permite o monitoramento em tempo real. Também compatível com o HomeKit, ele conta com suporte a assistente de voz, aplicativos móveis e automação.

O Valve Controller T1 é um controlador que pode ser integrado a detectores de vazamento para desligar automaticamente sistemas de água ou gás em situações de emergência. Com um design que facilita a instalação, ele não requer nenhuma modificação em encanamento ou religações.

Por fim, o Smoke Detector é um detector com alarme integrado com potência de até 85 decibéis o qual é ativado no primeiro sinal de fumaça detectado na residência. Capaz de acionar outros hubs da Aqara com suporte a alarme, ele possui uma bateria que dura até dez anos, facilitando a manutenção.

Pulando para as novidades em termos de gerenciamento de energia, a Aqara lançou a linha de interruptores de parede H2 EU, a qual conta com o Light Switch H2 EU, o Dimmer Switch H2 EU e o Shutter Switch H2 EU, todos com comunicação Thread e Zigbee embutidas, e compatibilidade com o padrão Matter.

A lâmpada LED Bulb T2, por sua vez, chega para expandir a linha robusta de iluminação inteligente da Aqara. Também com comunicação Zigbee e Thread integrada, a lâmpada conta com versões RGB CCT e CCT, sendo capaz de criar uma ambientação perfeita, com alta qualidade de luz branca para produtividade e espectro personalizável.

A Aqara também anunciou o Voice Mate H1, um acessório compacto de automação residencial por voz focado em privacidade. Operando junto ao Hub M3, ele conta com um microfone embutido e permite aos usuários habilitar a IA Aqara Copilot de qualquer lugar apenas com um toque — o que significa que ele não fica ouvindo o tempo todo o usuário para esperar um comando.

Por fim, a empresa também anunciou coisas importantes em termos de novidades e parcerias para seus produtos. O Hub M3, por exemplo, ganhará suporte ao Advanced Matter Bridging, o qual permite configurar condicionais diretamente no app Aqara Home.

A empresa também anunciou que os veículos elétricos da Tesla agora também possuem integração às suas automações residenciais — o que permite, por exemplo, recarregar o veículo fora do horário de pico (com menores taxas de eletricidade) ou ligar o ar-condicionado em determinado horário.

A Aqara ainda não informou o preço e a data de estreia de nenhuma dessas novidades.