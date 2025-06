Belkin anuncia fones de ouvido, além de carregadores dobráveis e acessórios

Durante a IFA 2024, em Berlim (Alemanha), a Belkin não poupou novidades e apresentou mais de dez produtos novos — incluindo fones de ouvido sem fio e diversos carregadores.

Com cada produto tendo passado por 150 vezes em testes de qualidade, a Belkin anunciou quatro novos da linha SoundForm: SoundForm ClearFit, SoundForm Rythm, SoundForm Isolate e SoundForm Surround.

SoundForm ClearFit

Esse modelo tem como foco a praticidade para aqueles que praticam atividades em movimento, sejam caminhadas, corridas, academia, etc. Ele também conta com resistência a suor IPX5.

A bateria dura, em média, 8 horas e sua case de carregamento fornece até 18 horas. O estojo apresenta carregamento rápido que 10 minutos garantem mais 90 minutos de reprodução dos fones. Ele possui suporte ao Bluetooth 5.3.

O SoundForm ClearFit está disponível na loja da Belkin por US$60.

SoundForm Rythm

Esses fones são os mais acessíveis dos quatro anunciados e têm como público-alvo o usuário casual, que utilizará no cotidiano para entretenimento, estudos, músicas, trabalho, etc.

Oferecendo uma bateria que dura em média 8 horas (e mais 20 horas com a case), eles têm suporte ao Bluetooth 5.3 e são feitos de materiais reciclados 100% livres de plástico.

Os SoundForm Rythm já estão disponíveis na loja da Belkin por US$35.

SoundForm Isolate

Esses são os primeiros fones supra-auriculares com cancelamento ativo de ruído (ANC) da Belkin e incluem uma opção chamada Relaxation (Relaxamento, em tradução livre), a qual reproduz sons calmos para aqueles momentos em que o som externo estiver incomodando.

Além de serem fones dobráveis que garantem fácil transporte, sua bateria dura, em média, 60 horas de reprodução quando conectado via Bluetooth.

Os fones SoundForm Isolate têm previsão de lançamento para o início de 2025, custando US$60.

SoundForm Surround

Esse modelo é semelhante ao visto acima em alguns aspectos, no entanto ele não conta com a tecnologia ANC da Belkin. A duração da bateria é a mesma do Isolate, de modo a oferecer até 60 horas de reprodução.

Esse modelo também será lançado só em 2025 e custará US$40.

Carregadores

Como dissemos, a Belkin também anunciou uma série de carregadores e acessórios com funções, possibilidades e situações específicas. Um dos produtos de maior destaque dessa linha é o novo modelo do carregador por indução portátil com tecnologia Qi2.

Alguns dos modelos apresentados são:

BoostCharge Magnetic Foldable Charger (US$45)

(US$45) BoostCharge 3-in-1 Magnetic Foldable Charger (US$100)

(US$100) BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad (US$120)

(US$120) BoostCharge Power Bank 10K w/ Integrated Cable (US$40)

(US$40) BoostCharge Pro 3-Port Laptop Power Bank 20K (US$90)

(US$90) BoostCharge 2-in-1 USB-C and Lightning Cable (US$25)

Alguns desses produtos ainda não têm data e preços revelados, sendo previstos somente para 2025, enquanto outros já estão disponíveis no site da Belkin.

Pro Keyboard

Por fim, a fabricante anunciou o Pro Keyboard, um teclado Bluetooth retroiluminado compatível com iPads para oferecer a facilidade de uso de um teclado externo com a proteção adicional de uma case.

O exterior de couro sintético premium protege o dispositivo, enquanto o interior macio e antiderrapante protege a tela contra arranhões. Sua bateria de longa duração mantém a carga independentemente do iPad.

A versão com suporte aos iPads Air (10,9″) e Pro (11″) estará disponível inicialmente na Europa por 110€, enquanto a versão com suporte magnético para os mesmos modelos custará 150€; já o modelo com suporte magnético para iPad Pro de 12,9″ sairá por 200€.

