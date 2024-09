Camila Cabello é o mais novo nome a se apresentar no Apple Music Live

Grandes nomes do mundo da música já se apresentaram no Apple Music Live, sucessor espiritual do Apple Music Festival (conhecido anteriormente como iTunes Festival).

A mais recente artista a se apresentar nessa série foi a cubana-mexicana (e naturalizada norte-americana) Camila Cabello. O registro foi feito durante o Rock in Rio Lisboa, ocorrido em Portugal no último mês de junho. Agora, ela pode ser vista pelos assinantes do Apple Music.

Experience @Camila_Cabello’s #AppleMusicLive performance and listen to her latest album, C,XOXO, anytime on Apple Music.https://t.co/P6Bl1m6tuQ pic.twitter.com/FYZzfPRYKO — Apple Music (@AppleMusic) September 5, 2024 Assista à apresentação de @Camila_Cabello no #AppleMusicLive e ouça seu último álbum, C, XOXO, a qualquer hora no Apple Music.

Além de seus grandes sucessos, Cabello também aproveitou para apresentar algumas canções presentes em seu quarto álbum de estúdio, “C,XOXO”, lançado também em junho. A artista falou sobre a apresentação à revista People:

Estou muito animada para trazer o mundo do C,XOXO para a série Apple Music Live e para que meus fãs ao redor do mundo assistam à nossa apresentação no Rock in Rio em Lisboa.

A apresentação de Camila Cabello traz 13 músicas e pode ser vista tanto no Apple Music quanto no Apple TV+, onde estará disponível “por tempo limitado”, segundo a empresa.

O canal no YouTube do Apple Music também aproveitou para divulgar a performance de uma das canções do show, “I LUV IT”.

Além da versão em vídeo do show, há uma versão especial em álbum (ou seja, apenas com o áudio da apresentação).

