Chefão de IA da Apple integra lista da TIME de pessoas mais influentes no setor

A revista TIME publicou, hoje, a sua lista das 100 pessoas mais influentes no segmento de inteligência artificial.

Entre os nomes de peso por lá, estão Sundar Pichai (CEO da Alphabet), Satya Nadella (CEO da Microsoft) e Jensen Huang (CEO da NVIDIA) — todos na seção “Leaders” (“Líderes”).

O único executivo da Apple a aparecer por lá foi justamente John Giannandrea (chefe de IA e aprendizado de máquina da empresa), na seção “Shapers” (“Formadores”).

No perfil de Giannandrea, são citados os esforços da Maçã em correr atrás do tempo perdido nesse mercado, como a publicação de pesquisas públicas sobre IA (algo que não era tradição da empresa no passado).

Obviamente, a Apple Intelligence e a parceria estratégica com a OpenAI (do ChatGPT) também foi destacada pela publicação, além dos esforços da empresa em proteger a privacidade dos usuários mesmo com tantos recursos novos na área.

Giannandrea também disse que a companhia está focada em um escopo mais limitado de IA do que outras empresas de tecnologia, com o objetivo de aplicar a IA de maneiras práticas às suas vidas diárias.

A título de curiosidade, a lista da TIME também citou o YouTuber Marques Brownlee (MKBHD), na seção “Thinkers” (“Pensadores”). Tudo isso por causa dos reviews polêmicos publicados em seu canal do YouTube, sobre produtos focados em IA lançados no decorrer do ano e que, de certa forma, foram decepcionantes na prática.

Entre os exemplos, há o Rabbit r1 e o Humane Ai Pin — esse último, considerado por ele como o “pior produto já analisado” em seu canal. 🙃