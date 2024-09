Como colocar texto em uma foto que será publicada no feed do Instagram [iPhone]

Conforme noticiamos recentemente, o Instagram liberou uma opção que permite adicionar uma palavra ou frase diretamente em uma foto que você estiver publicando no feed da rede social da Meta.

Assim, não é preciso mais recorrer a aplicativos de terceiros para fazer isso. O bacana é que também estão disponíveis diferentes fontes para deixar a escrita exatamente do jeito que preferir.

Veja só como fazer isso! 😊

Com o app do Instagram aberto no seu iPhone, faça uma nova publicação de foto no feed normalmente.

Quando chegar na área de filtros, toque em “Aa” (no canto superior direito), comece a digitar o que quiser e mude a fonte desejada, deslizando-as para a esquerda ou para a direita.

Na parte superior, ainda é possível mudar a cor do texto, deixá-lo sublinhado ou mudar o alinhamento.

Quando estiver satisfeito, vá até “Concluir” e siga os próximos passos para concluir.