Como desativar a reprodução de vídeos HDR no Threads [iPhone]

Há algum tempo, nós mostramos como é facilmente possível desativar a exibição de conteúdos em HDR no Instagram. Ocorre que isso também pode ser feito em outra rede social da Meta, o Threads.

Apesar de trazer vários benefícios, isso faz com que a tela dos aparelhos compatíveis atinja um brilho mais alto — que pode acabar sendo um incomodo para a sua visão ou até mesmo acabar com a bateria do aparelho de forma mais rápida.

Veja como desabilitar! 📱

Com o app aberto no seu iPhone, toque no ícone do seu perfil (no canto inferior direito) e depois no globo para acessar os ajustes, no canto superior esquerdo.

Se preferir, também é possível fazer isso selecionando o botão com três risquinhos, no canto superior direito.

Em seguida, acesse Conta » Qualidade da mídia e ative a opção “Desabilitar exibição de mídia HDR”.