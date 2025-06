DJI anuncia drone compacto Neo, que pode ser usado sem controle remoto

A DJI anunciou hoje o Neo, o drone mais compacto e leve já lançado pela empresa, com apenas 135 gramas. Ele também não precisa de um controle remoto para funcionar, bastando que você pressione um botão para selecionar o modo de disparo desejado.

É possível lançá-lo e pousá-lo apenas estendendo a sua palma da mão no ar — ideia bem parecida com a do finado Snap Pixi. Além disso, você pode fazê-lo voar bastando usar o comando de voz “Hey! Fly!” (“Ei! Voe!”, em tradução livre) ou usando o aplicativo da empresa.

Entre os seus recursos, há rastreamento de objetos baseado em inteligência artificial, QuickShots, captura de fotos de 12 megapixels com um sensor de imagem de 1/2 polegada e gravação de vídeos em 4K com até 18 minutos de duração, usando a estabilização.

Há, ao todo, seis modos de disparo inteligentes:

“Dronie”: o Neo faz um voo para trás, sobe com a câmera bloqueada no objeto, e grava um vídeo.

“Circle”: gira em torno do objeto.

“Rocket”: faz ele subir com a câmera apontando para baixo;

“Spotlight”: faz um giro enquanto mantém o objeto dentro do quadro;

“Helix”: sobe e desce em torno do objeto em espiral;

“Boomerang”: o drone voa ao redor do objeto em um caminho oval, subindo enquanto voa para longe de seu ponto de partida e descendo enquanto voa para trás.

Apesar de funcionar normalmente sem nenhum tipo de controle, é possível emparelhá-lo com o aplicativo DJI Fly, os DJI Goggles 3, o RC Motion 3 ou o FPV Remote Controller 3.

Na área de armazenamento, são 22GB disponíveis (sem possibilidade de expansão), fazendo com que seja possível gravar até 40 minutos de vídeo 4K a 30 quadros por segundo ou 55 minutos de vídeo 1080p a 60qps.

O DJI Neo entrou em pré-venda hoje nos Estados Unidos, ao preço de US$200 na configuração básica e US$290 no kit Fly More Combo, com três baterias extras e um hub de recarga USB-C. Na Europa, esse combo inclui um controle remoto e peças de reposição, com preço sugerido de €350.

