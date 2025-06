E parece que vazou o unboxing de um “iPhone 16” antes da hora!

A fabricante de acessórios ESR publicou, na virada de ontem para hoje, um vídeo de unboxing de um smartphone da Apple ainda não lançado, o qual se parece muito com os conceitos do “iPhone 16” de entrada divulgados até agora — os quais, por sua vez, foram feitos com base em rumores.

O vídeo, que tem a intenção de promover uma capa de proteção da marca e um protetor de tela, mostra um “iPhone 16” na cor azul (num tom bem mais saturado que o dos iPhones 15), o qual conta com o especulado conjunto de câmeras traseiras na vertical e tudo mais.

É possível notar, ainda, o rumorado “botão de captura” no lado direito do telefone, o qual deverá funcionar, entre outras coisas, como um atalho para o obturador da câmera. A capa de proteção em destaque no vídeo também conta com um recorte para o novo componente.

Embora o modelo possa sim se tratar de um dummy (ou seja, uma réplica não funcional do iPhone), o modelo visto no vídeo é extremamente convincente e até conta com aquele adesivo de proteção que a Apple costuma incluir com os seus dispositivos para proteger a tela do aparelho durante o transporte.

Além disso, é possível notar no início do vídeo que a caixa usada é a de um iPhone 15, também na cor azul — talvez eles não tiveram acesso à caixa real ou, se tiveram, decidiram não revelá-la, vai saber… 🤷‍♂️

Fora esses detalhes, o aparelho segue bastante parecido com os iPhones 15 — ou seja, com laterais retas de alumínio e um vidro traseiro com um acabamento fosco.

Teria a ESR cometido uma gafe daquelas? 😱

