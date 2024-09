GAMEBABY é uma capa e um controlador de jogos retrô para iPhone

Com a permissão para emuladores de jogos na App Store, rodar games projetados para consoles portáteis antigos ficou mais fácil do que nunca. Mas há um probleminha: eles não foram originalmente projetados para rodar em telas sensíveis ao toque, e sim com botões tradicionais — o que pode tornar a experiência de jogar no smartphone um tanto quanto desanimadora.

Esse é o problema que o GAMEBABY, novo produto do Bitmo Lab, tenta resolver. Trata-se, primeiramente, de uma capa de proteção retrô para o iPhone, mas que pode ser usada também como um controlador físico para jogos. Basta desacoplar a camada externa da parte traseira inferior da capinha e colocá-la sobre a tela do iPhone para que a mágica aconteça!

Jogos devem ser jogados com botões físicos. O GAMEBABY é uma capa de telefone com botões físicos integrados que transforma seu dispositivo em um [console] portátil para jogos retrô.

Projetado especialmente para o iPhone 15 Pro Max e para o vindouro “iPhone 16 Pro Max”, o GAMEBABY é compatível com vários layouts de botões (GB, GBC, GBA e NES), possuindo skins para emuladores personalizadas para resultar em uma compatibilidade perfeita com vários consoles portáteis, cobrindo mais de 7 mil games!

Como não trata-se de um acessório eletrônico, o GAMEBABY não requer qualquer conexão ou alimentação para funcionar, dispensando tecnologias como Bluetooth e configurações complexas. Basta adicionar o controlador à parte frontal do aparelho para jogar — a qualquer hora ou lugar.

Caso você tenha curtido a ideia, o produto está atualmente em fase de pré-venda, com um superdesconto de US$20 para as primeiras 1.000 unidades vendidas — a metade do preço que ele custará (US$40) quando for lançado oficialmente, em outubro.

