Lançamentos no Apple Arcade: NFL Retro Bowl ’25, Monster Train+ e Puzzle Sculpt

E cá estamos nós com mais leva uma novidades para o Apple Arcade — desta vez não com uma ou duas, e sim três! Assinantes do serviço de jogo da Maçã já podem aproveitar três novos títulos, todos anunciados no início de agosto: Retro Bowl+, Monster Train+ e Puzzle Sculpt (no Apple Vision Pro).

Alguns devem estar estranhando a presença de Retro Bowl+ nesta lista, uma vez que o jogo já foi lançado no Apple Arcade em 2023. Acontece que os desenvolvedores do game conseguiram uma licença para utilizar os jogadores e as equipes reais da National Football League (NFL) no game, o qual foi relançado agora com o nome NFL Retro Bowl ’25.

O jogo mantém o seu estilo visual clássico que remete aos jogos da era 8 bits. Em NFL Retro Bowl ’25, o jogador pode montar o seu próprio time, participar de campeonatos, dar suas opiniões sobre o desempenho da equipe em coletivas de imprensa e mais. A New Star Games promete atributos ajustados, estatísticas de carreira e contratos realistas com essa nova versão do jogo.

A segunda novidade da vez é Monster Train+, um jogo roguelike de construção de decks. Aqui, o jogador precisa “defender a pira ardente final das forças celestiais” em três campos de jogo verticais, com direito a muita estratégia.

Com mais de 250 cartas para desbloquear, os jogadores terão que “traçar estratégias para se adequarem às habilidades únicas” dos seis clãs disponíveis no jogo. A versão disponível no Apple Arcade também inclui o pacote de expansão The Last Divinity, o qual traz mais desafios e um novo clã intitulado Wurmkin.

Por fim, temos um título para quem já pôs as mãos em um Vision Pro: Puzzle Sculpt. Seguindo a linha de outros jogos para o dispositivo, nele, os jogadores devem solucionar quebra-cabeças cada vez mais difíceis em sua própria sala de estar. A ideia é eliminar estrategicamente os blocos do quebra-cabeça para revelar um lindo “objeto decorativo”.

Esses objetos decorativos podem ser posicionados em qualquer lugar do ambiente, tornando a coisa toda ainda mais divertida. Segundo a Apple,”há muitos quebra-cabeças e adoráveis ​​​​objetos decorativos para coletar durante horas de diversão incríveis resolvendo quebra-cabeças”.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

