Mulher afirma que Apple Watch salvou sua vida durante a gravidez

Sim, é isso mesmo. Rachel Manalo afirmou em uma entrevista que o Apple Watch salvou a sua vida e a do seu filho durante a época em que ela estava grávida, como compartilhou o ABC 10News San Diego.

Com 18 semanas de gravidez em 2022, Rachel apontou que sentia palpitações no peito. Como o processo de parto ainda iria demorar e as palpitações pareciam aumentar a frequência com o decorrer do tempo, ela percebeu que algo não estava certo.

Por sorte, Manalo já tinha bastante conhecimento sobre questões cardíacas, por trabalhar como cardiologista pediátrica que trata justamente de crianças com problemas cardíacos. Segundo ela:

Eu me sentia cansada, com falta de ar. Lembro-me de sentar com o paciente e dar um diagnóstico. E eu me sentia tonta só de sentar na minha cadeira, como se estivesse prestes a desmaiar.

Quando atingiu 33 semanas de gestação, seus batimentos rápidos pareciam ter piorado. Com isso, ela utilizou o recurso ECG do Apple Watch, no qual você posiciona o dedo na Digital Crown e deixa seu braço imóvel por 30 segundos para realizar o eletrocardiograma. O relógio apontou como inconclusivo, recomendando agendar uma consulta para entender do que se trata.

O normal de Rachel seria ter ente 60-100 batimentos por minuto; no entanto, sua frequência cardíaca foi registrada com mais de 150BPM em um período de 40 minutos, o que acabou se revelando como uma taquicardia ventricular — a parte inferior do seu coração não estava funcionando tão bem e não havia oxigênio suficiente entrando no sangue. Além disso, seu coração já estava trabalhando horas extras, bombeando o dobro do volume de sangue para ela e seu bebê.

Foi chegando ao hospital UCLA (Los Angeles) que ela conversou e foi tratada pela Dra. Tina Nguyen. A médica relatou que solicitou todos os dados possíveis que Rachel coletou com o seu Apple Watch nas últimas semanas e que, se não fosse tratado, isso poderia ocasionalmente resultar em uma parada cardíaca. Nguyen alertou que as pessoas não devem se autodiagnosticar, especialmente sem uma formação médica — o correto é sempre buscar ajuda nessas situações.

Rachel, por conta de seu estado clínico e dos riscos apresentados, teve de fazer um parto cirúrgico com 34 semanas de gestação, procedimento que foi realizado com sucesso garantindo a saúde da mãe e do filho, que nasceu pesando por volta de 2kg.

A eficiência dos Apple Watches e de outros aparelhos com esse recurso vem se tornando cada vez mais frequente, segundo alguns médicos. Pacientes costumam apresentar os dados dos seus dispositivos para contribuir com diagnósticos — esse tipo de ação vem fazendo com que mulheres grávidas evitem casos de miocardite e/ou descolamento prematuro da placenta.

via 9to5Mac