Nova loja da Apple na Suécia abrirá em 20 de setembro

A Apple Mall of Scandinavia, nova loja da Maçã na cidade sueca de Solna, finalmente ganhou uma data de inauguração: 20 de setembro — dia que muito provavelmente também será marcado pela chegada de novos iPhones ao mercado.

A empresa, vale lembrar, anunciou a abertura desse novo estabelecimento ainda no início deste ano, quando confirmou que fecharia outra loja: a Apple Väla Centrum — o que aconteceu em julho passado. Dessa forma, a companhia volta a ter três lojas em funcionamento no país escandinavo.

A Apple, inclusive, colocou no ar uma página com a arte oficial da loja — feita pela ilustradora Henrietta Nyvang, de Estocolmo — para comemorar o anúncio. Nela, também é possível baixar um wallpaper temático [JPG] para Mac, iPhone e iPad.

Onde as ideias podem crescer. Nossa nova loja em Estocolmo aqui no Mall of Scandinavia abrirá suas portas em breve. Estamos ansiosos para recebê-lo e ajudar suas ideias a crescer e prosperar.

A Apple, é bom destacar, realizará um evento especial na próxima segunda-feira (9/9), no qual muito provavelmente apresentará os modelos da linha “iPhone 16”, bem como novos Apple Watches e, possivelmente, novos AirPods. E como a empresa costuma liberar as vendas dos seus produtos na segunda sexta-feira pós-keynote, é bem provável que loja seja inaugurada já com a presença de novos aparelhos.