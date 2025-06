UGREEN lança nova linha de acessórios Uno, incluindo carregador de 100W

A UGREEN anunciou hoje na IFA 2024, em Berlim (Alemanha), os novos carregadores da linha Uno. Seguindo o estilo descolado já característico da série, os novos produtos têm um design robótico e alguns deles, inclusive, contam com uma tela para exibir expressões faciais em formato de emoticons.

Uma das estrelas da linha é o carregador Uno 100W, o qual consegue recarregar de forma rápida até quatro dispositivos simultaneamente, graças às suas três portas USB-C e uma USB-A. Uma única porta faz a bateria de um MacBook Pro de 16 polegadas ir a 46% em apenas 30 minutos!

Divulgação/UGREEN

O carregador tem no design seu grande diferencial, contando com várias faces interativas para expressar o estado da carga. Previsto para ficar disponível em 16 de setembro por US$60, ele também será vendido em versões menos potentes (e, consequentemente, mais baratas) de 35W e 65W.

Outro destaque na linha é o Uno 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 15W, um carregador 2-em-1 que também conta com os rostos em formato de emoticons e com duas bases para carregamento: uma de 15W para recarregar o iPhone na parte superior e uma de 5W para os AirPods.

Divulgação/UGREEN

Equipado com uma porta USB-C de 5W para conectar o carregador do Apple Watch, o acessório exibe duas faces: uma para destacar que está pronto para recarregar e outra que o dispositivo está recarregando. Também previsto para 16 de setembro, ele custará a partir US$70.

A UGREEN lançou uma powerbank sem fio de 1.000mAh, a qual suporta carregamento magnético MagSafe (Qi2) com potência de até 15W. Ela possui uma espécie de suporte que lembra braços e uma porta USB-C Power Delivery com potência de até 20W para carregamento com fio, e será lançada em outubro por US$70.

Divulgação/UGREEN

Também há uma powerbank tradicional de 1.000mAh de 30W, a qual pode ser recarregada em apenas 2 horas e acompanha um cabo USB-C. Por não contar com tecnologia sem fio, ela custa menos que a outra (US$50) e tem previsão para ser lançada em meados de setembro.

Divulgação/UGREEN

Falando em cabos, a UGREEN também lançou o cabo USB-C para USB-C UNO de 100W, o qual é ideal para ser utilizado com o carregador de 100W supracitado. Também previsto para ser disponibilizado em setembro, ele será vendido em versões de 0,5m (US$9), 1-2m (US$13) e 3m (US$16).

Divulgação/UGREEN

Por fim, foi anunciado o Uno 6-in-1 USB-C Hub, que traz toda a tradição da UGREEN em termos de hubs e oferece nada menos que duas portas HDMI para expandir as possibilidades de seu Mac/iPad para monitores externos ou TVs com uma resolução de até 4K (a 60Hz) ou 1080p (a 120Hz).

Divulgação/UGREEN

Além das portas HDMI, há duas portas USB-C 3.2 Gen2 com velocidades de até 10Gbps, duas portas tradicionais USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps) e uma porta USB Power Delivery de 100W. O hub poderá ser comprado a partir de 16 de setembro, por apenas US$20.

