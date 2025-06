Vivaldi 6.9 para iOS traz novidades para o gerenciamento de abas

Há poucos dias, o navegador Vivaldi foi atualizado para a versão 6.9. Esse update trouxe novidades bem interessantes, como a possibilidade de renomear as abas e visualizar aquelas que tiverem sido abertas em outros computadores, por exemplo.

Publicidade

Agora, a empresa anunciou que a versão do browser para iPhones também foi atualizada, trazendo alguns recursos novos para quem curte usá-lo no seu smartphone. Confira! 📱

A primeira grande novidade é a possibilidade de fechar as abas secundárias sem necessariamente ir até elas, diretamente pela área acima da barra de endereços. Com isso, basta tocar no “X” ao lado do nome dos sites para fechar essas abas. Isso, porém, precisa ser ativado manualmente nos ajustes do Vivaldi.

Basta tocar no ícone dele (no canto superior direito), ir até “Configurações” e “Abas”. Ative, então, “Show X Button for Background Tabs” (algo como “Mostre o Botão X para Abas em Segundo Plano”).

Publicidade

A segunda novidade é que agora você pode escolher mostrar o endereço completo de um site na barra de endereços, assim como já ocorre em navegadores concorrentes. Também será preciso ativar isso manualmente nos ajustes do Vivaldi, indo até “Address Bar” (“Barra de Endereços”) e ativando “Show Full Address” (algo como “Mostre o Endereço Completo”).

Ainda sobre a barra de endereços, agora é possível desativar facilmente os nicknames (apelidos) para mecanismos de pesquisa. Mesmo sendo muito úteis para certos usuários, agora é possível desativar isso completamente.

Por último, quem tiver doado alguma quantia para o time de desenvolvimento do Vivaldi agora poderá ver um distintivo especial na tela de ajustes de sincronização.

O Vivaldi 6.9 para iOS/iPadOS já pode ser baixado gratuitamente na App Store. Se você já tiver ele instalado no seu iPhone, basta checar se já está atualizado. 😊