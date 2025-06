Apenas dois iPhones deverão ganhar o modem 5G da Apple em 2025

Corroborando informações já especuladas, o analista Ming-Chi Kuo disse hoje que dois modelos de iPhones serão equipados em 2025 com o modem da Apple — em substituição ao da Qualcomm.

Publicidade

Foi o próprio Kuo quem trouxe as primeiras informações sobre isso, em julho passado. Sua previsão mais recente, no entanto, projeta a rapidez com que a Apple deverá substituir o modem da Qualcomm.

Segundo Kuo, as remessas do modem 5G da Apple variarão de 35 a 40 milhões de unidades em 2025 e “crescerão rapidamente” para 90-110 milhões de unidades em 2026, alcançando 160-180 milhões de unidades em 2027.

No ano que vem, o componente da Apple deverá equipar a especulada quarta geração do iPhone SE (segundo Kuo, no primeiro trimestre de 2025) e o “iPhone 17 Slim” (esperado somente para o terceiro trimestre do ano que vem).

Publicidade

O objetivo da Apple, há muito, é que seu próprio modem substitua o da Qualcomm, para que ela tenha ainda mais controle sobre o hardware dos seus aparelhos. No início deste ano, porém, ela estendeu seu acordo de fornecimento de modem 5G com a Qualcomm até 2026, indicando possíveis desafios da companhia nessa empreitada.

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.