Apple TV+: Vision Pro ganha novos conteúdos de vídeo imersivos

A Apple lançou hoje novos conteúdos imersivos para o Vision Pro, seu headset de realidade mista. Como parte da série Apple Immersive Video, chegaram ao Apple TV+ o primeiro episódio da série “Elevated” e o vídeo especial “4 Minutes Inside Super Bowl LVIII”.

Vamos conferir um pouco mais sobre as duas produções?

“Elevated”

Como já havíamos destacado, “Elevated” é uma série focada em viagens aéreas que permite aos espectadores apreciar vistas belíssimas de alturas gigantescas. Já no primeiro episódio, temos vulcões, cachoeiras e outras maravilhas do Havaí (Estados Unidos).

Obtenha uma perspectiva totalmente nova enquanto faz passeios aéreos pelas paisagens mais notáveis do mundo, liderados por guias conhecidos e com uma conexão especial com cada lugar.

Ainda neste ano, o segundo episódio será lançado com uma “jornada estonteante” pela costa da região da Nova Inglaterra, no nordeste dos EUA — local onde os espectadores poderão vislumbrar com detalhes os lindos rios da região, em pleno outono.

“4 Minutes Inside Super Bowl LVIII”

Fãs de esportes, mais especificamente de futebol americano, têm agora a chance de visualizar de forma imersiva detalhes do confronto entre o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers, o qual marcou a grande final da edição deste ano do Super Bowl.

Em apenas quatro minutos, o vídeo leva os usuários do Vision Pro para dentro do Allegiant Stadium, onde aconteceu a final — cujo show do intervalo, vale recordar, foi novamente patrocinado pelo Apple Music.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

