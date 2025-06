“Apple Watch X” poderá ter sensores melhores, maior resistência à água e mais

E os rumores de última hora sobre o “Apple Watch Series 10/X” não param de surgir! Hoje de manhã, já falamos sobre a possibilidade de que o novo smartwatch da gigante de Cupertino contará com um recurso de detecção de apneia do sono e, agora, o 9to5Mac acaba de compartilhar mais algumas informações exclusivas sobre os novos modelos.

Assim como o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, fontes ouvidas pelo veículo também acreditam que a Apple adicionará o recurso supracitado aos seus novos relógios. Elas também apostam que ele fará parte do novo app Sinais Vitais (Vitals) do watchOS 11.

Mas não para por aí: ao que tudo indica, os novos Apple Watches também contarão com sensores aprimorados para eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca, os quais proporcionarão dados mais precisos e métricas inéditas.

Essa novidade será acompanhada, ainda, por mudanças na forma como esses dados são processados, o que incluirá um novo algoritmo para o app Saúde (Health), do iOS. Ainda segundo as informações, a ideia da Apple é procurar por sinais de fibrilação atrial (Afib) no iPhone, e não mais no próprio Apple Watch.

Essas novas fontes também se juntam aos inúmeros leakers que apostaram em novos tamanhos de tela para o “Apple Watch Series 10/X”. De acordo com o 9to5Mac, é provável que o novo relógio esteja disponível em versões de 44mm e 48mm — mudanças que serão acompanhadas de resoluções ligeiramente maiores para os displays de ambos os modelos.

Haverá, também, dois novos mostradores (watchfaces): um chamado “Reflections” (“Reflexos”, em tradução livre) e outro intitulado “Regatta”. O primeiro reagiria com a luz ambiente para exibir uma série de efeitos, enquanto o segundo se trata de uma colaboração com a Hermès e faz referência ao esporte regata — permitindo, inclusive, que o usuário inicie um timer com apenas um toque.

Além disso, tudo indica que a Hermès disponibilizará o seu primeiro mostrador para o Apple Watch Ultra, algo que, segundo o veículo, também pode ser interpretado como uma dica de que a grife lançará as suas primeiras pulseiras para o relógio. Também é esperado que a Apple adicionará uma complicação com informações sobre marés.

Mergulhadores que preferem os Apple Watches “tradicionais” ao modelo Ultra também terão motivos para comemorar. Isso porque o “Apple Watch Series 10/X” poderá vir com uma resistência à água aprimorada, o que incluirá uma certificação para esportes aquáticos de alta velocidade a uma profundidade de até 20 metros. O aplicativo Profundidade (Depth) também fará sua estreia nos relógios mais baratos, por conta disso.

Tudo indica que o “Apple Watch Series 10/X” será um grande update para o relógio da Maçã, não é mesmo?

