Configuração mais básica do “iPhone 16 Pro” terá 256GB de armazenamento, diz TrendForce

Desde a linha iPhone 13, lançada em 2021 pela Apple, todos os telefones da empresa vêm com, no mínimo, 128GB de armazenamento. Essa situação mudou um pouco no ano passado, uma vez que o iPhone 15 Pro Max — o smartphone mais caro da Maçã — passou a contar com 256GB na sua configuração mais básica.

De acordo com informações da TrendForce, em 2024 tanto o “iPhone 16 Pro” quanto o “iPhone 16 Pro Max” começarão em 256GB. Além disso, a firma de pesquisa também reforçou o rumor de que ambos os modelos contarão com uma lente tetraprisma, o que trará boas capacidades em termos de zoom da câmera para o modelo menor.

Ainda seguindo as informações, esse aumento no espaço de armazenamento do “iPhone 16 Pro” é uma estratégia da Apple para repassar o alto custo da lente tetraprisma para o consumidor, uma vez que o modelo de 256GB é mais caro que o de 128GB. Atualmente, vale notar, o iPhone 15 Pro parte de US$1.000, enquanto o modelo com 256GB sai por US$1.100.

E não para por aí: tanto os modelos de entrada quando os Pro deverão vir com 8GB de memória — mudança que vem para acomodar melhor a Apple Intelligence nos novos aparelhos. Atualmente, apenas os modelos mais caros possuem essa quantidade de memória, enquanto os iPhones 15/15 Plus vêm com apenas 6GB.

A firma também corroborou o rumor de que ambas as linhas virão equipadas com chips de 3 nanômetros da família “A18”, de modo que os modelos profissionais virão com o “A18 Pro” e os iPhones de entrada com uma versão mais básica do chip sem esse sufixo. Ainda é esperado que eles contem com um Neural Engine melhorado — também pensando na AI.

Por fim, a TrendForce também corroborou outro rumor que pode desapontar alguns usuários. Segundo ela, enquanto os “iPhones 16 Pro” terão telas LTPO com ProMotion (variável até 120Hz), os modelos mais básicos seguirão por mais um ano com telas LTPS de apenas 60Hz.

De qualquer forma, veremos quais rumores são verdade ou não na próxima segunda-feira (9/9), durante o evento “Hora de brilhar” (“It’s Glowtime”). Ansiosos? 😁

