Grid Studio lança promoção de aniversário com descontos imperdíveis!

Você, que acompanha o MacMagazine há alguns anos, provavelmente já conhece o trabalho do Grid Studio, o qual confecciona molduras com dispositivos vintage (e suas peças). Caso você curta o trabalho deles, agora pode ser a chance de adquiri-los com excelentes descontos!

Publicidade

Entre os dias 6 e 12 de setembro, o Grid Studio estará promovendo a sua 4ª promoção de aniversário com ofertas especiais para três produtos em específico:

Grid 4S

Trata-se de uma arte composta pelas peças/partes de um antigo iPhone 4s emolduradas. São cerca de 40 componentes dispostos individualmente e colados em um fundo branco com medidas e rótulos para que você saiba exatamente de qual se trata.

O Grid 4S custa US$169 em condições normais, mas está saindo por apenas US$99 com a promoção!

Grid 1 (iPhone 2G)

Responsável por mudar o mundo da telefonia móvel do avesso, o iPhone original é a grande estrela dessa peça. Como trata-se de um dispositivo bastante difícil de se encontrar por aí, o Grid 1 também não tem muitas unidades à disposição como os demais produtos do Grid Studio, sendo um verdadeiro item de colecionador!

Normalmente saindo por US$699, as primeiras 40 unidades vendidas do Grid 1 no período promocional sairão por apenas US$299. Um verdadeiro descontaço de mais de 50% no preço tradicional!

Grid Game Boy

Como nem só de iPhones vivem os saudosistas, essa peça é um verdadeiro deleite para os fãs de jogos clássicos, emoldurando o Game Boy, console portátil que revolucionou o mundo gamer e cujo lançamento completou 34 anos recentemente.

Custando US$299 em condições normais, o Grid Game Boy está saindo por apenas US$179 com a promoção.

20% em outros produtos!

Caso você tenha se interessado por algum outro produto do grande catálogo do Grid Studio que não seja esses acima, pode utilizar o cupom GRID4 para ganhar 20% de desconto na hora!

Publicidade

Corra, pois a promoção é por tempo limitado! 🤑

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.