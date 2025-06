IDC: Apple caiu do 1º para o 3º lugar no mercado de vestíveis para o pulso no 2º trimestre de 2024

Uma nova pesquisa da IDC sobre dispositivos vestíveis que podem ser usados no pulso, a qual inclui smartwatches e smartbands, mostra que a Apple caiu do primeiro para o terceiro lugar em market share nesse setor em um ano, enquanto a HUAWEI assumiu a liderança isolada.

Segundo dados referentes ao segundo trimestre deste ano, a Apple detém 13,1% desse mercado, com cerca de 5,1 milhões de unidades enviadas. No ano passado, a Apple havia remetido 6,5 milhões de unidades, número que foi suficiente para lhe garantir uma participação de 14,8%.

Impulsionada pelo lançamento de novos smartwatches e smartbands, a HUAWEI, que já estava na cola da Maçã em 2023, assumiu a liderança já no primeiro trimestre deste ano e ampliou sua vantagem no segundo, remetendo 8,9 milhões de unidades e alcançando 20,3% de market share.

A Xiaomi foi da 3ª para a 2ª colocação em um ano, estando agora um pouco à frente da Apple, com 5,9 milhões de unidades remetidas e 13,5% de participação. O Top 5 ainda inclui a Samsung em 4º lugar (7,6%) e a BBK em 5º (6,6%), enquanto outras fabricantes representam 38,9% de participação.

Há de se considerar, no entanto, uma diferença importante entre a Apple e as outras fabricantes. Enquanto a maioria delas comercializa tanto smartwatches quanto smartbands, a Maçã garante sua posição apenas com o Apple Watch, seu único vestível que pode ser usado no pulso.

Em termos de vestíveis de uma forma mais ampla, a Maçã ainda detém a liderança isolada. O mesmo se considerarmos apenas o mercado de smartwatches — pelo menos até o fim do ano passado, quando a empresa tinha 45% de participação, um número difícil de se bater em apenas dois trimestres.

via Pplware