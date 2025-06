Maior iPhone do mundo tem 2 metros, roda Android e até o jogo Flappy Bird!

Já pensou em utilizar um iPhone gigante? Os YouTubers Matthew Perkins ( DIY Perks ) e Arun Maini ( MrWhoseTheBoss ) têm esse privilégio. Eles construíram aquele que foi reconhecido oficialmente como o maior iPhone do mundo — um aparelho completamente funcional em uma escala considerável, para dizer o mínimo.

O iPhone 15 Pro Max gigante mede exatamente 6,74 pés (o equivalente a cerca de 2 metros) e pesa 440 libras (quase 200 quilos) — número um pouquinho superiores aos do aparelho real, sem sombra de dúvidas. Para adicionar uma tela OLED , os YouTubers tiveram que comprar uma TV de 88 polegadas da LG — que é uma das fabricantes de telas dos iPhones.

A parte do display foi especificamente foi muito desafiadora, visto que foi necessário fabricar uma camada sensível ao toque para colocar sobre ela e colar esse painel adicional para que a qualidade da imagem não fosse comprometida — um processo que durou muito tempo e teve que ser refeito algumas vezes até que fosse encontrada a forma ideal.

Visando tornar a réplica a mais perfeita e parecida com o aparelho original possível, os dois construíram uma moldura de alumínio com um suporte em forma de cruz no meio, dispondo os componentes (todos eles superdimensionados) em seu interior. Para simular as câmeras, foram usadas lentes da Canon e da Sony, por exemplo.

O maior problema, é claro, foi a instalação do iOS, que é um sistema operacional fechado e não pode ser adicionado em aparelhos de terceiros. O Android acabou sendo o salvador da festa, visto que possibilitou simular tanto a interface do sistema da Apple como até mesmo instalar o clássico game Flappy Bird no aparelho gigante!

Bem interessante, não acham? 😄

