Malware usa app de VPN modificado para invadir e roubar dados do macOS

A equipe da Intego divulgou recentemente a descoberta de um malware que concede total acesso à backdoor de computadores da Apple.

Batizado de HZ RAT, o Trojan concede ao invasor total acesso ao sistema de forma totalmente remota. Ele já era conhecido desde 2022, mas até então afetava apenas PCs com Windows.

Esse é um tipo de malware pelo qual o invasor pode utilizar comandos para controlar o sistema infectado como se estivesse de fato usando o computador invadido. Ou seja, pode-se baixar e executar ferramentas e malwares adicionais e prejudiciais, efetuar capturas de tela, registrar quando as teclas são pressionadas e diversas outras coisas.

No geral, parece que o objetivo do HZ RAT é a coleta de dados. A versão para Mac faz uma lista dos apps que estão instalados e coleta informações do usuário através dos apps WeChat e DingTalk (ambos comuns na China), sem contar que ele também pode coletar combinações de nome de usuário e sites do Google Password Manager.

Felizmente, os dados coletados pelo gerenciador de senhas do Google não incluem senhas; contudo, os pares de nomes de usuário e sites podem ser usados com senhas vazadas por violação de dados anteriores, já que é comum que usuários acabem reutilizando senhas em vários sites.

Método de instalação e como se proteger

O HZ RAT ainda não tem vítimas registradas, mas é sabido que ele é instalado no sistema através de um Cavalo de Troia escondido em uma versão modificada da OpenVPN Connect, um app de VPN .

Os principais antivírus disponíveis no mercado para macOS são a melhor forma de se manter protegido contra esse malware. Caso o HZ RAT esteja no seu sistema, esses aplicativos encontrarão amostras do software malicioso.

Malwares como esse são mais comuns em dispositivos da Apple na China, mas é importante ter cuidado com o que é baixado pela internet — verificando a origem de download de apps em geral ou dando preferência à Mac App Store.