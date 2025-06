Novo processo alega que resistência à água do iPhone tem um grande defeito

Um advogado de Quebec (no Canadá) iniciou uma ação coletiva contra a Apple alegando que a empresa se recusa a consertar qualquer iPhone que tenha sido danificado por água. Apesar disso, a empresa aponta que os dispositivos têm resistência a esse tipo de dano.

Publicidade

Em 2021, um processo semelhante foi aberto em Nova York, mas acabou sendo rejeitado em 2022. No entanto, em 2023, um jovem do estado do Pará também processou a empresa depois de ter seu iPhone 11 danificado pela água — a Apple se recusou a fazer o reparo e o processo resultou em a empresa do iPhone tendo que pagar R$5 milhões.

No processo de 2021, que acabou sendo recusado, o rapaz de 19 anos que abriu a ação continua sendo representado pela advocacia Quebec LPC Avocats; no entanto, a CTV News Montreal não se aprofundou nos detalhes, apenas que o motivo do processo foi o mesmo. Segundo o advogado Joey Zukran, a Apple se recusou a fornecer reparos após o iPhone ter tido contato com água perto de uma piscina.

O objetivo de Zukran é conseguir uma autorização para mover uma ação coletiva contra a Maçã em nome do proprietário do iPhone afetado e de qualquer outra pessoa na província que tenha tido um problema semelhante. Mais especificamente, a proposta é que a Apple remova sua cláusula de “contato líquido”, reembolse quaisquer taxas de reparo e também pague C$500 por pessoa.

Publicidade

Como falamos, não é a primeira vez que a Apple é processada por esse tema, e como falhas aparentam estar ocorrendo com certa frequência nessa questão, seria conveniente a empresa rever se a funcionalidade de resistência à água de fato deve ser oferecida nos seus aparelhos.

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado. Este artigo editorial do MacMagazine também foi posteriormente modificado com a inserção de um ou mais links publicitários.

via AppleInsider