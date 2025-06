Promoções na App Store: Chameleon Run e outros títulos da Noodlecake, Anthill, HAAK e mais!

Fechando a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta sexta-feira!

Chameleon Run, desenvolvido pelo pessoal da Noodlecake, é um excelente jogo de corrida para garantir a diversão do fim de semana!

A ideia é conseguir ultrapassar o labirinto sem ser capturado pelos sinais de pausa, acompanhando efeitos sonoros e composições únicas para cada nível.

Eis a descrição do jogo na App Store:

A Corrida do Camaleão é um jogo de corrida diferente, rápido e desafiante com um toque colorido. Salte, troque de cor e corra por fases criadas com maestria num jogo que você não vai querer largar.

Seu objetivo é trocar de cor para combinar com o chão enquanto você corre e salta de uma plataforma a outra. Parece fácil? Vai nessa!