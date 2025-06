Rumor: “iPhones 16 Pro” terão lente ultra-angular de 48MP e gravações de vídeo em 4K a 120qps

À medida em que nos aproximamos de mais um evento da Apple, começam a pipocar rumores de última hora para colocar mais lenha na fogueira.

Agora, o 9to5Mac trouxe mais detalhes relacionados às câmeras dos “iPhones 16” e de seu aguardado “botão de Captura”. Os aparelhos devem ser apresentados no evento de segunda-feira (9/9).

Para começar, a câmera ultra-angular dos “iPhones 16 Pro/16 Pro Max” deverá mesmo ter 48 megapixels, como já era rumorado há um tempo. Além disso, o conjunto de lentes deverá ser exatamente igual em ambos os tamanhos do smartphone — ou seja, o modelo menor deverá contar com o mesmo zoom óptico de 5x visto no iPhone 15 Pro Max.

Em se tratando de gravação de vídeos, os iPhones Pro desse ano serão capazes de gravar em 4K a 120 quadros por segundo pela primeira vez, com possibilidade de gravações em ProRes 4K a 120qps quando conectados a um drive de armazenamento externo. O QuickTake também deve receber um upgrade, indo dos atuais 1080p para 4K.

Conforme apontado pela publicação, a Apple também teria testado a possibilidade de gravar vídeos em 8K nos “iPhones 16 Pro/16 Pro Max”, mas não está claro se isso será de fato implementado nos aparelhos deste ano.

Entre outras melhorias apontadas para os novos modelos de smartphones da Maçã, estão o suporte ao formato JPEG-XL, remoção de ruídos de ventos na gravação de vídeos, novos Estilos Fotográficos e um novo modo de captura de vídeos espaciais para o Apple Vision Pro.

Novo “botão de Captura”

Outra novidade esperada não só para a linha Pro de iPhones, mas para todos os quatro modelos que serão lançados é a de um “botão de Captura” dedicado para a câmera, que ficará localizado na lateral direita do telefone — onde hoje fica a antena 5G mmWave em iPhones vendidos nos Estados Unidos.

O botão será sensível ao toque e funcionará de diferentes formas, dependendo de como você pressionar ou deslizar o dedo sobre ele.

Na prática, o seu funcionamento será bem parecido com o de um botão de captura de câmeras profissionais da indústria. Com um toque suave, ele irá ativar o autofoco, enquanto que um toque com mais força fará a captura da foto ou começará a gravação do vídeo. Ao deslizar o dedo sobre a área do botão, ainda será possível fazer um ajuste de zoom ou de exposição.

Para finalizar, esse novo componente deverá ser compatível com aplicativos de terceiros disponíveis na App Store.

Alguém ansioso para o evento da semana que vem por aí? 😬