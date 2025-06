Satechi lança adaptadores multiporta e porta-passaporte com o Buscar (Find My)

A Satechi também aproveitou a IFA 2024, em Berlim (Alemanha), para anunciar novos produtos para o seu portfólio. Dessa vez, a empresa atualizou a sua linha de adaptadores multiporta com três novos modelos, bem como lançou um novo porta-passaporte com suporte à rede Buscar (Find My).

Começando pelos adaptadores, o mais completo é o USB-C Slim Multi-Port with Ethernet Adapter, o qual possui uma porta HDMI (60Hz), uma para carregamento USB-C Power Delivery de 100W, três USB-A 3.0, um leitor de cartão SD/microSD e, como o próprio nome destaca, uma porta Gigabit Ethernet.

O Slim Aluminum Type-C Multi-Port Adapter V2, por sua vez, conta com praticamente todas as portas do modelo supracitado, menos a Ethernet. O modelo menor é o Type-C Slim Multi-Port Adapter 4K, o qual, além da porta Ethernet, também não conta com os leitores para cartão microSD/SD.

Os três adaptadores são construídos em alumínio, bem como possuem um cabo trançado aliado a um suporte reforçado para fornecer maior durabilidade. Todos eles também tiveram suas portas USB-A atualizadas para para o padrão 3.2 Gen 2, que oferece taxas de transferências de até 10Gbps.

Disponíveis para compra a partir de 26 de setembro no site da Satechi, o USB-C Slim Multi-Port with Ethernet Adapter custará US$80, enquanto o Slim Aluminum Type-C Multi-Port Adapter V2 sairá por US$70 e o Type-C Slim Multi-Port Adapter 4K, por US$60 (inicialmente, apenas por US$40).

Por fim, o outro anúncio feito pela Satechi foi da Vegan-Leather Passport Cover with Find My, um porta-passaporte que, como o próprio nome já indica, possui integração com a rede de busca e localização da Apple, bem como é construído usando couro vegano, um material menos danoso ao meio ambiente.

O porta-passaporte também faz as vezes de uma carteira, contando com compartimentos para até quatro cartões, bem como suporte a tecnologias como carregamento sem fio (nos padrões Qi, Qi2, ou MagSafe), Bluetooth 5.2 e proteção RFID. Ele estará disponível para compra também no site da Satechi por US$60.

