★ Tchau, Adobe! Eis o melhor editor de PDFs para Mac, iPhone e iPad: UPDF

Os últimos anos foram marcados por melhorias revolucionárias no campo da inteligência artificial, e muitos negócios, incluindo gigantes do mundo da tecnologia, começaram a usar esse tipo de tecnologia em seus produtos. Um exemplo proeminente é a Apple, que tem usado IA para produzir vários dos seus dispositivos e produtos.

Enquanto muitos usuários da Apple amam os recursos de IA incluídos nos dispositivos da empresa, eles ainda esperam pelas maravilhas da IA no que diz respeito à edição de documentos PDF.

Se você é uma pessoa que tem um dispositivo da Apple e está sofrendo para editar um documento PDF, saiba que temos a ferramenta de IA perfeita para você. De qual estamos falando? Bem, do UPDF, é claro!

Mergulhe neste artigo para saber como você pode trabalhar de forma mais inteligente com esse editor de PDFs com IA para Mac, iPhone e iPad.

Veja o que há de novo: uma olhada nos recursos mais recentes do UPDF

O UPDF é um ótimo editor de PDFs com IA para Mac, mas o serviço está constantemente trabalhando em novos recursos, os quais podem torná-lo ainda mais fenomenal. Alguns dos recursos mais recentes introduzidos pelo editor são:

Converter um PDF em um mapa mental: você pode extrair informações de PDFs usando o recurso de IA do UPDF e criar um mapa mental. Esse recurso ajuda você a organizar as informações de uma forma mais direta ao ponto e estruturada, tornando mais fácil o aprendizado e a retenção da informação.

Converse com a imagem: por meio desse recurso, o UPDF pode ajudar você a conseguir explicações instantâneas de diagramas complexo e extrair pontos-chave de gráficos e documentos que foram escaneados — é como um OCR de IA. Além disso, se a imagem de um PDFs tiver em um idioma estrangeiro, você também pode traduzi-la facilmente para a sua língua preferida.

Recurso de comparar PDFs: o UPDF dá aos seus usuários a oportunidade de comparar e diferenciar diferentes PDFs lado a lado ou num layout de uma única página, que pode ajudar usuários de dispositivos da Apple a analisar e identificar diferenças entre documentos.

: esse recurso deixa usuários do UPDF personalizarem favoritos para páginas de PDFs usando a sua cor favorita de texto, negrito e recursos de itálico. Gerenciar arquivos PDF no UPDF Cloud: o UPDF Cloud deixa você armazenar e gerenciar todos os arquivos PDF que editou diretamente no seu servidor para você acessá-los mais tarde.

Simplifique, sincronize e tenha sucesso: UPDF para todas as suas “necessidades Apple”

Existe uma variedade de motivos que fazem do UPDF uma boa escolha para as suas necessidades de IA como um usuário da Apple, como a acessibilidade do armazenamento na nuvem e a habilidade de trabalhar em todas as plataformas da empresa.

No entanto, o serviço não se limita a isso. Na verdade, há várias razões pelas quais o um editor de PDFs com IA para Mac é a solução perfeita para as suas “necessidades Apple”.

: os recursos de edição de criação de anotações são rápidos e suaves. Desta forma, você não encontrará nenhum obstáculo enquanto trabalha. Design de interface mais limpo: a interface geral do UPDF é limpa, fácil e simples de se usar, o que a torna fácil de se aprender.

: se você deseja trabalhar em múltiplos PDFs ao mesmo tempo, saiba que o UPDF deixa você abrir vários documentos em abas diferentes. Personalização nas anotações: figurinhas adicionam um elemento visual único que pode fazer o seu PDF ficar visualmente incrível. O UPDF permite a utilização de mais de 200 figurinhas de anotações para deixar os seus documentos atraentes.

Confiabilidade e segurança: o serviço é confiável e seguro, o que é uma das razões pelas quais ele tem tanto usuários no mundo inteiro.

O que faz do UPDF o editor de PDFs líder do mercado atual?

Agora que você sabe mais sobre esse editor de PDFs incrível para Mac, um pensamento que pode ter passado pela sua mente é o que exatamente faz do UPDF um editor melhor do que outros serviços do mercado. Se esse for o seu caso, saiba que nos adiantamos a isso também:

: comparado a muitas outras ferramentas no mercado, o UPDF oferece um preço acessível levando em conta seus recursos excepcionais. Ótimo atendimento ao consumidor : o serviço tem um dos melhores atendimentos ao consumidor do mercado, o que garante que todos os seus problemas sejam ouvidos a semana inteira, 24 horas por dia.

: o serviço tem um dos melhores atendimentos ao consumidor do mercado, o que garante que todos os seus problemas sejam ouvidos a semana inteira, 24 horas por dia. Autorização e gerenciamento empresarial flexível: por meio do recurso de autorização e gerenciamento empresarial flexível, os usuários do UPDF podem ajudar a proteger os ativos visuais da sua empresa, gerenciando as licenças e autorizações de seus membros. Esse é um aspecto improvável de ser visto em qualquer outro lugar.

Uma conta para todas as plataformas: usuários não precisam de contas diferentes para múltiplos dispositivos da Apple. Na verdade, apenas uma conta pode funcionar com todos os seus aparelhos e plataformas.

: os recursos de edição de PDFs do UPDF são fáceis de usar e proporcionam um resultado profissional. Integrado ao ChatGPT-4o: o serviço é integrado ao ChatGPT, o que desbloqueia o seu potencial em matéria de IA e permite uma melhor integração.

Atualizações frequentes com novos recursos e uma melhor experiência de usuário: o UPDF introduz constantemente recursos novos e melhores para os seus usuários para fazer da sua experiência no serviço excelente.

Visão geral de mais recursos do UPDF

Além de todas os novos e excepcionais recursos do editor de PDFs UPDF para Mac, iPhone e iPad, há ainda outras ferramentas que o serviço tem disponibilizado há algum tempo. Elas incluem a habilidade de resumir, traduzir e explicar o conteúdo de PDFs usando IA, bem como editar, notar, comprimir, converter e organizar arquivos PDF com facilidade.

Ademais, os serviço também pode criptografar documentos ao adicionar redação, com espaço de segurança e adicionando um recurso de marca d’água. Além de tudo isso, o UPDF também deixa você criar, preencher e assinar formulários em PDF em apenas um lugar, bem como combinar, inserir e achatar arquivos PDF em lotes.

Conclusão

Se isso tudo despertou a sua curiosidade, nós sugerimos que você experimente o UPDF e seu editor de PDFs excepcional para Mac. O serviço está com uma oferta empolgante de tempo limitado de US$1 de IA e tem vários cupons de quantidade limitada disponíveis atualmente, dos quais você pode se beneficiar, então certifique-se de aproveitá-los o mais rápido possível.

Se tudo isso não foi o suficiente para deixar convencê-lo(a), então veja só! Quem assinar o UPDF hoje também concorre a um “iPhone 16”!